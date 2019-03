Bombă la Antena 1! O emisiune îndrăgită rămâne fără prezentatoare. Profeții incredibile despre viitoarea moderatoare: „Va fi, în curând, însărcinată”

Fanii uneia dintre cele mai urmărite emisiuni de la Antena 1 sunt încă în incertitudine,. Prezentatoarea va părăsi platoul de filmare, urmând să lase locul unei alte vedete.





Vineri este ultima zi în care emisiunea „Acces direct” mai este moderată de Simona Gherghe, vedeta fiind foarte aproape de a deveni mămică pentru a doua oară.

Deși vestea că vedeta nu va mai prezenta emisiunea se știa deja, fanii încă nu au aflat cine o va înlocui.

Cu toate acestea, Simona Gherghe a dat detalii importante despre viitoarea prezentatoare.

„Am zis că o să fie cu emoții, că este ultima mea emisiune. Cred că în ultimele săptămâni, cea mai frecventă întrebare pe care am auzit-o nu a fost cea cu câte luni mai ai, dar cea cu cine în locul tău. Chiar n-am știut până ieri, alaltăieri. Am zis eu că este cel mai bine păstrat secret din țara asta. Am spus eu că câștigătorul va fi anunțat de noul prezentator. Veți ști și voi, dar vreau să facem o ghicitoare până la sfârșitul emisiunii. Este fată, este blondă și nu vă zic mai multe. Ce nu știe viitoarea prezentatoare este că în curând va fi însărcinată. Dacă e să judecăm după ce s-a întâmplat cu Mirela care mi-a ținut mie locul, apoi a rămas ea însărcinată, apoi m-am întors eu și am rămas iar însărcinată”, a spus Simona Gherghe, la Acces Direct, potrivit Libertatea.ro.

