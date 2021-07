După ce presa mondenă a lansat zvonul că Laurenţiu Reghecampf ar avea o relație extraconjugală cu fostul Playboy, Anamaria Prodan a declarat că relația ei cu soțul său este la fel de frumoasă ca la început și că nu o cunoaște pe Florentina Raiciu (foto). Anamaria Prodan: Am intrat amândoi pe Google și ne-am uitat cine e Impresara a povestit că nu ştie cine este această femeie. Mai mult, aceasta a replicat sec: vi se pare că Reghe s-ar preta să se combine și să dea banii copiilor lui unor… gunoaie?

„Nici măcar nu am văzut-o în viața mea. Au curs atunci subiectele… A bătut-o Prodan, i-a rupt salonul, i-a spart… o prostie! Nu am văzut-o niciodată pe femeia asta, nu am primit niciodată un telefon acasă de la femeia asta. Dacă cine a aruncat vorba asta a crezut că o să-mi distrugă căsnicia și o să-l distrugă pe Reghe ca imagine… Nu există! Raiciu nu a existat în discuțiile familiei noastre. O singură dată am întrebat când existau discuții în oraș, dacă o știe pe fata asta. Am intrat amândoi pe Google și ne-am uitat cine e. Ți se pare că Reghe s-ar preta să se combine și să dea banii copiilor lui unor… gunoaie? Pentru mine o femeie care nu are demnitate, mândrie este… O femeie care nu a muncit o zi și care stă așa cu picioarele deschise…”, a declarat Anamaria Prodan

