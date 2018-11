Detalii INCREDIBLE despre fostul PREOT care şi-a dat foc lângă CATEDRALA NEAMULUI. Video

Fostul preot din Cernavodă, George Ciulei, a apelat la un gest extrem chiar la slujba de sfințire a Catedralei Neamului. Ciulei și-a dat foc la haine, în semn de protest pentru faptul că a fost caterisit. Ciulei este suspectat de implicare într-un scandal sexual şi este fratele unui fost angajat al Serviciilor.





George Ciulei spune că decizia luată de Arhiepiscopia Tomisului de a îl suspenda, în urmă cu trei ani, iar cea de luna aceasta, a Consistoriului Bisericesc, de a-l decădea din treaptă, au fost injuste. Fostului preot i-a fost luat dreptul de a mai sluji în biserică, totul pornind de la un accident rutier în care a murit o persoană, dar care nu a fost provocat de preot.

„Am venit la sfințirea Catedralei ca o formă de protest pentru ceea ce se întâmplă în Biserică, nedreptatea și corupția din Biserică. Și în primul rând, această nedreptate care este afișată în mod ferm asupra preoților din subordine. Am avut un accident rutier, în 2015, în Constanța, în care am fost parte vătămătă. Făptuitorul a decedat, Arhiepiscopia Tomisului m-a suspendat, deși nevinovat, după care mi s-au cerut anumite foloase materiale pentru a fi repus în treaptă, dar am refuzat. Arhiespicopia mi-au spus să plătesc, nu am vrut, nu mi se pare normal. Adresându-mă Patriarhiei Române, Arhiepiscopia Tomisului a luat o a doua măsură și anume depunerea din treaptă pentru faptul că am îndrăznit să mă adresez unui for superior. Depunere din treaptă, adică mi s-a luat dreptul de a mai sluji în biserică. M-am adresat și Consiliului Discriminării, care a sancționat Biserica. Iau deciziile cu dublă măsură, unii preoți au fapte imorale grave, unii au probleme cu justiția, sunt mulți preoți inculpați. Și totuși pentru unii se iau decizii în folosul lor, sunt lăsați să slujească cu toate că au probleme grave, iar altora li se ia dreptul pentru o presupusă greșeală”, a declarat George Ciulei.

„Vă mărturisesc că eu fiind aici nu am cunoștință de cazul menționat. Eu înclin să cred că nu e vorba de un preot real. Dacă e vorba de un preot caterisit, a comis ceva care i-a adus caterisirea, iar incidentul de astăzi, dacă e real, în descalifică pe cel care l-a comis. Asta înseamnă a protesta împotriva eroilor. E regretabil”, a declarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu la Antena 3.

Pe 16 noiembrie 2018, prin decizia definitivă a Consistoriului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, George Ciulei a fost depus din treapta preoţiei pentru „nerespectarea mărturisirii de fidelitate eclesială sau a jurământului depuse la absolvire sau la hirotonie şi pentru neascultare faţă de autorităţile bisericeşti”. În 2008, Citoiu a apărut în imagini făcând sex cu o enoriaşă. Arhiepiscopia a decis atunci să îl suspende. Preotul a susţinut că ar fi fost drogat pentru a comite adulterul. Ulterior, Ciutoiu a fost reprimit în rândul preoţiei, după ce şi-a ispăşit pedeapsa, scrie replicaonline.ro.

