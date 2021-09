Premieră mondială. Oamenii au coborât în „Groapa Iadului”. Ce au găsit speleologii în gaura demonilor. VIDEO-FOTO

La aproximativ 1.300 de kilometri est de capitala Sanaa, în apropiere de granița cu Omanul, puțul Barhout este o gaură naturală uriașă, apărută în deșertul din provincia yemenită Al-Mahra, la Hadhramaut. Are o lățime de 30 de metri și o adâncime care era estimată între 100 și 250 de metri., până să fie explorată de speologii din Oman.

Gaura, supranumită „Gura iadului”, ar fi de fapt, conform folclorului local, o închisoare pentru demoni, superstiție întărită de mirosurile grele emanate din adâncurile sale.

Prin gaură pătrunde prea puțină lumină solară și nu se poate vedea mare lucru de pe margine, cu excepția păsărilor care intră și ies din adâncuri. Superstițiile locale spun că obiectele din apropierea găurii sunt pur și simplu „supte” de ea.

„Gura iadului” ar reprezenta o amenințare pentru viața de pe Pământ

De-a lungul secolelor, au circulat povești despre „duhuri”, spirite rele care ar trăi în această gaură și despre faptul că „Fântâna iadului” ar reprezenta o amenințare pentru viața de pe Pământ.

„Am fost să vizităm zona și am intrat în fântână. Am ajuns la o adâncime de peste 50-60 de metri și am observat lucruri ciudate în interior (…) Am mirosit și o aromă ciudată. Este foarte misterios ”, detaliază expertul Babhair.

Există încă multe întrebări care trebuie rezolvate, cu toate acestea, această „groapă a iadului” a trezit deja interesul celor pasionați de geologie, scrie elcomercio.