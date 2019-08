Alina Rizea a fost ambasadorul României la Chengdu, în cadrul concursului care s-a desfășurat pe o perioadă de 10 zile.

Studentă în anul 3 la Asistență Medicală în Pitești, Alina a povestit una dintre cele mai memorabile activități desfășurate în cadrul Miss Friendship International:„ Consider că cel mai spectaculos în China a fost activitatea în cadrul căreia trebuia să defilăm la mall, unde totodată, am fost așteptate de către micii copii chinezi, care ne-au oferit mici atenții. Această întâlnire a creat un moment magic, în care fete din 60 de țări și-au arătat simpatia față de cei mici, am interacționat și am arătat întregii lumi cât de ușor putem comunica, schimba valori și tradiții”.

„Consider că am avut un ambasador profesionist prin Alina, care reprezintă foarte bine valorile ce stau la baza acestui concurs, adică autenticitate, prietenie, energie pozitivă, un om frumos în totalitate”, a declarat Simona Dinu.

Potrivit Simonei Dinu, Miss Friendship a presupus implicarea efectivă a Guvernului Chinei, ceea ce reprezintă deschiderea poporului asiatic cu privire la relațiile interculturale cu statele de pe continentul european: „Prin intermediul acestui eveniment s-a pus foarte mult accent pe conținut, pe valori comune, tradiție și continuitate, o parte din strategia diplomatică a Chinei. Participarea în cadrul acestui concurs este o mare onoare. Am avut parte de o primire impecabilă din partea organizatorilor și apreciere din partea presei chineze. Desfășurătorul a inclus multe ședințe foto, filmări, probe și petreceri tematice. Antreprenorii și Guvernul chinez au susținut acest eveniment unic, ce se diferențiază destul de mult de alte concursuri globale de frumusețe. Ospitalitatea și prietenia sunt atributele care au dominat “.

