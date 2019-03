Predoiu a ieşit de la audieri. Primele reacţii: „Am dat declarații în calitate de martor” Update

Fostul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, a fost audiat la Direcția de Investigare a Criminalității Economice joi dimineaţa, conform Antena3, care a citat surse judiciare. La ieşirea de la audieri, fostul ministru al Justiţiei a declarat jurnaliştilor care îl aşteptau că a fost citat ca martor.





Update: „Am dat declarații în calitate de martor, în legătură cu un dosar care are în cercetare o persoană fizică din Brașov. În primul rând, nu s-a menționat o astfel de faptă (n.r. - spălare de bani), nu știu exact care este obiectul cercetării.

Am fost avocat al unei societăți, dar asta nu are nicio legătură cu intermedierea. Contractul de asistență a vizat asistență juridică pentru vânzarea unei companii, care nu s-a mai realizat. Nu am fost întrebat decât cu privire la relația mea de avocat cu această societate. Am explicat când a fost încheiat contractul de asistență juridică şi în ce a constat asistența, dar și cum s-a încheiat asistența juridică.

Totul s-a desfășurat normal, iar negocierile au vizat o vânzare către o companie germană, foarte mare. Negocierile au eșuat pentru că partenerul german nu a mai dorit să cumpere. Absolut nimic pe parcursul acelor tratative nu a fost în afara normalului din punct de vedere legal și al standardului de tranzacțiiş.

Am fost avocat care a asistat o posibilă tranzacție de preluare a unei societăți românești, care nu s-a mai realizat”, a declarat Predoiu.

ŞTIREA INIŢIALĂ: Potrivit unor surse din Poliție citate de G4Media.ro, Cătălin Predoiu ar fi audiat într-un dosar al Parchetului General care vizează activitatea sa ca avocat din 2012.

Avocat de meserie, Cătălin Marian Predoiu este singurul ministru care a fost menținut în funcție în mai multe guverne consecutive. El a fost ministrul Justiției în Guvernul Tăriceanu, în Guvernele Boc, precum și în Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. A îndeplinit și funcția de prim-ministru interimar și deținut inclusiv funcția de ministru interimar al Afacerilor Externe.

Vom reveni cu amănunte.

