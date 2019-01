Știrista de la sport în stare de ȘOC! POZE NUD cu ea au apărut în spațiul public, după ce hackerii i-au spart telefonul - FOTO

Una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din Italia a trecut prin momente cumplite, după ce hackerii i-au spart telefonul și au împânzit internetul cu imagini cu ea în ipostze compromițătoare.





Diletta Leotta, este prezentatoare de știri sportive și fosta Miss World.

De curând, vedeta a fost atacată de hackeri, iar imagini intime au apărut pe rețelele de socializare.

În plus, ca nenorocirea să fie și mai mare, pe internet au apărut și alte poze în care trupul ei fusese modificat.

„La inceput nu am plans, insa apoi cand am vazut ce a aparut am cedat. Am primit sute de telefoane, mesaje, mi s-a blocat telefonul. Erau parte din arhiva mea, credeam ca le-am sters, cineva mi-a spart telefonul. Nici nu consider ca sunt poze sexy, pur si simplu le-am facut, iar apoi le-am sters. Doar cateva sunt reale, restul au fost fabricate", a spus Diletta.

În sprijinul vedetei a sărit Mario Balotelli, care i-a transmis un mesaj de susținere: „Toata lumea e libera sa faca ce vrea cu trupul ei", a scris atacantul lui Nice.

Elena Udrea, ce VESTE! Avocatul ei tocmai a facut anuntul, in urma cu putin timp

Pagina 1 din 1