DIVA A POZAT GOALĂ de CENTENAR. CADOUL făcut românilor NU A FOST APRECIAT. Poate CONCURA la categoria „EȘECUL ANULUI”. Galerie FOTO

Silvia Oana Popesccu, concurenta de la „Bravo, ai stil!” a pozat goală. Pozele sunt publice şi pot fi admirate de oricine. Concurenta, care este total dezinhibată, se pare că nu a prea stârnit interesul publicului.





Silvia Oana Popesccu de la „Bravo, ai stil!” a realizat o serie de fotografii incediare, ca pe un cadou pentru fani, de Centenar. Din păcate se pare că efectul nu a fost cel scontat.

Silvia si Iulia Albu s-au tot contrat in emisiune, au fost si momente in care concurenta a iesit din platoul emisiunii suparata de cuvintele spuse de jurata, care o tot critica.

Dupa ce s-a incheiat emisiunea, iar Silvia a fost desemnata, de public, castigatoarea “Bravo, ai stil! All Stars”, fosta concurenta le-a multumit celor din echipa, omitand-o pe Iulia Albu. "Multumesc Maurice, Raluca si Catalin. Multumesc Ilinca, multumesc echipei Kanal D si colegelor mele", a fost mesajul Silviei pentru juriu si echipa chiar in emisiune.

Apoi, Silvia a precizat ca ajutorul celor trei jurati a contat foarte mult pentru ea in competitie. “Maurice Munteanu, Raluca Badulescu si Catalin Botezatu au toata admiratia mea, iar faptul ca mi-au certificat talentul, timp de 6 luni, atat cat a durat competitia “Bravo, ai stil! All Stars”, ma flateaza si ma onoreaza in egala masura”, a spus Silvia.

Insa, intr-un interviu pentru dcnews.ro, Silvia a marturisit care a fost adevarata ei relatie cu Iulia Albu. “Este adevarat ca nu am rezonat, din punct de vedere stilistic, cu Iulia Albu, sau ea nu a rezonat cu mine, dar rezultatul final, in ceea ce ma priveste s-a vazut”, a precizat Silvia, facand referire la faptul ca a fost desemnata castigatoarea “Bravo, ai stil! All Stars” cu peste 60% din voturile telespectatorilor.

