„Băieții răi” pe două roți ajută copiii abandonați. Povestea unui proiect unic în România

Pentru o mână de oameni din București, motocicleta înseamnă mai mult decât pasiune. Din dorința lor de a ajuta, fără a aștepta vreo răsplată, a luat naștere proiectul Ace Custom Motorcycles, al cărui fondator este Andi Ceuca.





Ace Custom funcționează ca atelier, unde motocicletele sunt fie făcute la comandă, fie recondiționate sau doar reparate, ținându-se cont de cele mai înalte standarde de calitate. O altă zonă ce vine în întâmpinarea clienților este zona de socializare, ținută sub acoperisul Fuel by Ace, unde se pot regăsi o cafenea, un magazin, precum și un showroom de motociclete. Tot prin zona de lifestyle „chopperiștii” oferă comunității din jurul lor plimbări recreatorii sau organizează acțiuni umanitare.

Zâmbete și speranțe

Un exemplu în acest sens îl reprezintă o acțiune desfășurată la începutul acestei veri, care a adus zâmbete de bucurie și de speranță mai multor copii dintr-un centru de plasament din Ploiești. Acțiunea a avut loc „pe data de 1 iunie, de Ziua Copilului. Ne-am gândit să ajutăm niște copii mai puțin favorizați. Majoritatea oamenilor tind să doneze lucruri materiale, însă noi am încercat să fim puțin mai practici și am ales să donăm o sumă de bani, pe care o vor folosi pentru a-și lua cele necesare și pentru a putea merge în excursiile în care își doreau să ajungă. Am hotărât să facem o plimbare cu motocicletele și cei care au participat la ea, inclusiv pasagerii, au plătit o taxă. Bineînțeles, au fost oameni care au dat mai mult, după posibilități... Am decis să mergem la «Cireșarii» din Ploiești, care este un centru de primire în regim de urgență, aici regăsinduse copii abuzați, fugiți de acasă, bătuți, găsiți prin gări”, a povestit Andi Ceuca pentru EvZ. „Au fost doamne care nu au mers niciodată pe o motocicletă și au făcut această donație ca să împuște doi iepuri dintr-un foc: să beneficieze de senzația mersului pe două roți și, de asemenea, să ajute niște copii nefericiți”, a mai spus motociclistul.

Suflet de biker

Emoția pe care a stârnito întâlnirea cu cei mici a fost copleșitoare, își amintește Andi Ceuca: „Am găsit copii de la 7 la 16 ani, una dintre fetițe fiind chiar de vreo 6 luni acolo. Erau învățați să scrie și să citească de catre îngrijitor, iar fluxul era unul foarte mare. Când am fost noi erau numai 15 copii, însă numărul acestora poate fi mult mai mare. Pe copii i-au fascinat foarte mult motoarele, chiar i-am plimbat prin curte pe fiecare în parte”.

Această acțiune a beneficiat de implicare semnificativă din partea pasionaților de motoare, care plănuiesc noi activități de acest gen „Am avut multi oameni care au donat si au fost foarte multe răspunsuri pozitive care, pe viitor, chiar dacă nu vor lua parte fizic la acțiune, vor dona în continuare. Sunt mulți cei care nu vor să se afișeze neapărat și sunt perfect de acord cu asta”.

Visul de a construi o motocicletă

