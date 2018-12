ROMÂNUL care a ÎNGROZIT AMERICA! LOVITURA de CRĂCIUN, cel mai mare JAF din ISTORIA RECENTĂ a SUA. Mii de GLOANȚE schimbate de BANDIT și polițiști

Emil Decebal Mătăsăreanu. Este numele pe care americanii nu îl vor uita prea curând. Și asta pentru că a gândit în amănunt - și a și pus în practică - cel mai mare jaf armat din istoria recentă a SUA.





Nu mai puțin de 1.100 de cartușe, plecate din Kalaşnicov-ul lui Emil Decebal Mătăsăreanu și al complicelui său, Larry Eugene Philips, alături de care a scris o pagină de istorie neagră în cronica ultimelor decenii ale Americii, au pus în cumpănă în iarna lui 1997 viețile a zeci de oameni ai legii americani, dar și civili prinși la mijloc în războiul dintre cei doi, pe de o parte, și sute de polițiști în uniforme americane, pe de alta.

Alte 650 de gloanțe, expediate din pistoalele și puștile de asalt ale „gaborilor” din țara lui Washington, au măturat asfaltul, atunci, în căutarea trupurilor de bandiți, căptușite cu veste din kevlar, un material antiglonț puțin folosit la vremea respectivă în SUA. De altfel, la sfârșitul celor 42 de minute, cât a durat asaltul trupelor de intervenție americane pentru a-i răpune pe Emil Decebal Mătăsăreanu și Larry Eugene Philips după tentative reușită de spargere a Băncii Americii, filiala din Van Nuys California, aflată la mică distanţă de studiourile de filmare ale companiilor Disney, Universal şi Warner Bros, poliția americană, deși triumfătoare în lupta cu banditul roman și complicele său, a trebuit să își schimbe nu doar echipamentul, ci și armele din dotare și chiar tacticile folosite în capturarea infractorilor. Iată povestea celui mai fioros bandit din epoca modernă a SUA: românul Emil Decebal Mătăsăreanu. Românul a cărui epopee a inspira mulți regizori și scenografi de film de la Hollywood.

În momentul în care au pătruns în bancă, pe data de 28 februarie 1997, la primele ore ale dimineții, cei doi erau blindaţi din cap până în picioare. Aveau nu doar veste antiglonţ din kevlar, ci și dispositive antiglonț artizanale care le protejau braţele şi picioarele de gloanțele inamice. În plus, românul nostru mai avea asupra sa o armură specială din metal, folosită de regulă de membrii trupelor de comando. Mai aveau ceasuri programate pentru 8 minute, exact cât anticipau ei că va dura până când va sosi poliţia, plus un scaner pe frecvenţele poliţiei. Conform autopsiilor ulterioare, cei doi luaseră doze mari de Fenobarbital înainte de jaf, pentru un plus de calm mental. Totul duce spre idea că jaful din iarna lui 1997 a fost unul minuțios pregătit cu destul de mult timp înainte. Mai precis, cu două luni în urmă. Pentru că Emil Mătăsăreanu și Larry Philips au pus la punct lovitura în cele mai mici detalii, potrivit investigațiilor ulteriore, chiar de Crăciunul lui 1996.

Sfertul de oră… banditesc

28 februarie 1997, North Hollywood, Los Angeles, California. Primele ore ale unei dimineți care nu anunța nimic din grozăvia faptelor pe cale să înceapă și să transforme orașul într-un adevărat teatru de război.

Doi spărgători de bănci îmbrăcaţi aproape complet în echipamente antiglonţ din kevlar își fac apariția, la ora 9:17, în sediul Băncii Americii, filiala din Van Nuys California. Într-un sfert de oră, cu șapte minute mai târziu decât își planificaseră atacul, reușesc să anihileze rezistența paznicilor băncii și să sustragă o cantitate însemnată de bani.

În momentul în care cei doi au intrat în sediul băncii, se aflau acolo 32 de clienţi şi alţi 10 angajaţi. Românul le-a ordonat tuturor să se întindă la podea, iar un bărbat care nu şi-a putut opri copilul de 3 ani din plâns, a fost lovit în cap cu patul armei de către Philips. Încet, încet, bandiții au pus stăpânire pe bancă.

Începutul celui de-al șaisprezecelea minut avea să coincidă cu începutul războiului cu oamenii legii. Unul extrem de dur, de pe urma căruia atât Larry, cât și Mătăsăreanu, aveau să își găsească sfârșitul sub tirul armelor manevrate de polițiștii americani. A fost și a rămas până în ziua de azi cel mai grav incident armat din istoria recentă a atacurilor de acest gen din Statele Unite.

Era ora 9.32 când au fost auzite primele împuşcături, scene macabre cu morţi și răniţi derulându-se grotesc în fața unei asistențe înmărmurite. Un adevărat război purtat în plină stradă.

Ghinionul de la 9:28

Cu două luni înainte de măcelul care a pus pe jar întreaga poliție americană, nu doar din Los Angeles, Emil Mătăsăreanu și Larry Philips își făcuseră bine temele. Totul fusese planificat în amănunt. În dimineața atacului, automobilul lor, un Chevrolet Celebrity, era ticsit cu un întreg arsenalul de război necesar. Peste 3.300 cartuşe de diferite calibre, arme de asalt tip AK 47 cu încărcătoare circulare (tip tambur) de mare capacitate, ilegale pe tot teritoriul SUA, pistoale automate de tip Norinco 65S-1, o armă semi-automată HK91, plus arme de asalt de tip M16 Bushmaster XM15 Dissipator, folosite de trupele speciale americane, plus pistoale Beretta. Toate se aflau în Chevrolet Celebrity, parcat la doar un metro distanță de peretele exterior al băncii.

Mătăsăreanu și Larry fuseseră, însă, observaţi, cu doar câteva secunde înainte de a descinde în bancă, de către doi poliţişti, aflați în patrulare. Acesta a fost ghinionul lor și începutul războiului, fără precedent, care a urmat.

Oamenii legii au dat alarma pentru un posibil caz de jaf armat. La 9:28, Mătăsăreanu golește un încărcător întreg în tavanul încăperii. Era felul lui de a arăta tuturor că nu glumeşte. Philips a înşfăcat toţi banii găsiţi. La ora 9:32 bandiţii au fugit din bancă fiecare pe altă ieşire, însă focurile de armă au fost auzite de poliţişti.

A urmat o luptă demnă de orice scenariu de film cu gangsteri. A plouat cu gloanțe și de o parte și de alta. Zeci de polițiști, din cei peste 300, comasați la fața locului, au fost răniți de gloanțele expediate din armele lui Mătăsăreanu și Larry.

A fost, deopotrivă, și o adevărată lecţie ruşinoasă pentru poliţia din Los Angeles. Orice glonte plecat din pușcoacele polițiștilor se izbea de keflar-ul vestelor purtate de cei doi și cădea, inofensiv, la pământ. Conform martorilor oculari, intervievați ulterior de diferitele posturi de televiziune care au prezentat evenimentul pe larg, se trăgea non-stop, ca la război. Bilanţul pierderilor a constat în 16 poliţişti răniţi, 7 civili răniţi, plus zeci de maşini şi clădiri distruse.

Imuni în calea gloanțelor. Motivul urii polițailor americani

Singurele victime care au plătit cu viața în atacul banditesc din L.A. au fost cei doi atacatori, Emil Mătăsăreanu și Larry Philips. Ceea ce este cu adevărat șocant pentru timpul respectiv e faptul că forţele special de intervenție care au încercat anihilarea lui Emil și a complicelui său nu erau nici pe departe pregătiție pentru ceea ce urma să se întâmple. Nimănui dintre cei care purtau uniforme de polițiști nu îi venea să creadă că glonțul lui nu îl poate ucide pe vreunul dintre bandiți.

