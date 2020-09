Un tânăr a murit la doar câteva minute după ce s-a pozat cu iubita lui. ”Mi-a cerut să îl aștept”

Poveste de dragoste s-a terminată tragic, într-un mod neașteptat de trist pentru iubita celui care a decis să facă gestul inexplicabil. Joao Guilherme Torres Fadini, un tânăr din Brazilia, s-a aruncat într-un lac și a murit înecat. Tragedia a avut loc la doar câteva minute după ce tânărul s-a fotografiat, plin de fericire, alături de iubita lui. Tragicul eveniment a impresionant o întreagă țară. Cei doi tineri stabiliseră și data nunții și anume anul viitor, in luna mai.Nu este primul de acest gen care are loc în această zonă, cunoscută ca fiind periciculoasă . Multe persoane nereușind să mai iasă de sub apă, din cauza torenlor puternici. Din nefericire Din nefericire nunta se va trasansforma într-o înmormântare la care vor fi prezenți mulți dintre prietenii băiatului.

”Mi-a cerut să îl aștept”

Au fost singurele cuvinte pe care iubita tanaruului, aflată sub stare de șoc, a putut să le spună.Tragedia s-a produs pe data de 31 august. Cei doi tineri sărbătoreau atunci logodna la barajul Itupararanga din statul brazilian Sao Paulo.Tânărul Joao a plonjat în apă pentru o cursă cu prietenii, relatează mirror.co.uk.

”Mi-a spus că mă iubește și că se întoarce imediat”

”M-a sărutat pe frunte și apoi și-a scos tricoul și a intrat în apă împreună cu prietenii noștri. Mi-a cerut să îl aștept și mi-a spus că mă iubește și că se întoarce imediat. Au început o cursă de înot către celălalt mal. Aproape toată lumea a renunțat și au rămas doar el și cumnatul meu Gabriel”, a povestit Larissa, iubita lui. Joao a dispărut sub apă. După o oră și jumătate, scafandrii i-a găsit trupul neînsuflețit. Joao și Larissa își stabiliseră deja și dată nunții – în luna mai, potrivit antena3.ro/