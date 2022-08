Povestea ciudată a palatului „blestemat” al lui Al Qasimi: „Șeicul a fugit din palat după doar o noapte”. Foto

„Nu vei găsi drumul spre palat, ci palatul te va găsi pe tine”. Așa se spune despre palatul regal din Ras Al Khaimah, capitala emiratului cu același nume. Deși construcția sa a durat 15 ani și a costat peste 135 de milioane de euro, șeicul Al Qasimi a fugit din palatul său după doar o noapte petrecută acolo. Bărbatul ar fi fost martor la „lucruri ciudate și teribile” și nu s-a mai întors niciodată.

Palatul a fost în cele din urmă finalizat în 1985, costând peste 135 de milioane de euro. Podelele erau din marmură, coridoarele erau acoperite cu gresie marocană, iar lucrările de artă indiană și persană împodobeau pereții camerelor. Candelabre de cristal (foto), importate din Belgia și Franța, atârnau în tot palatul.

Exista chiar și o parcare subterană, plină cu cele mai moderne și mai scumpe mașini ale vremii. Șeicul avea, de asemenea, planuri mărețe pentru exteriorul palatului: visa la grădini luxuriante, piscine și râuri.

Evenimente inexplicabile

Dar bucuria șeicului a fost de scurtă durată când s-a mutat în noua sa reședință. În prima noapte, ar fi fost martor la fenomene și evenimente inexplicabile. Se pare că a văzut chipuri care apăreau în ferestre și oglinzi, a auzit voci de copii plângând care răsunau prin palat și a văzut mobilierul mutat în mod inexplicabil.

După această primă noapte (nedormită), șeicul și-a făcut imediat bagajele și a fugit. El era convins că un „djinn” (spirit rău în cultura arabă) bântuia pe coridoare. Potrivit acestuia, palatul a fost „blestemat”. Din acea noapte nu s-a mai întors niciodată, lăsând locul abandonat.

Palatul a fost părăsit de mai bine de 30 de ani. Acolo erau timişi în mod regulat gardienii, dar nici măcar aceştia nu au îndrăznit să intre în palat, potrivit presei locale. Dar unii vizitatori, intrigați de această poveste misterioasă, vizitau locul: intrau în palat pentru a „investiga” eventualele fenomene paranormale.

Această reședință a fost supranumită mai târziu „palatul diavolului”

Iar misterul s-a adâncit şi mai mult de-a lungul anilor: martorii au relatat că auzeau zgomote ciudate după apusul soarelui, ca și cum mobila sau bagajele grele ar fi fost târâte undeva. Această reședință a fost supranumită mai târziu „palatul diavolului”.

„Nu cred în fantome, așa că nu știam la ce să mă aștept când am fost în acest palat”, a declarat un vizitator pentru publicația locală Gulf News. „Portretele de femei care ne fixau din pereții întunecați îmi dădeau frisoane. Aveam un sentiment ciudat că aceste femei ne urmăreau fiecare mișcare. După o vreme, am coborât la subsol. Acolo mobila era îngrămădită și pereții erau pătați. Am văzut un bilet scris cu roșu pe unul dintre pereți, pe care scria „Gooooooo”. Și asta este exact ceea ce am făcut. Ne-am întors la gaura din gard prin care intrasem, bucuroși că am supraviețuit. M-am bucurat că am ieșit de acolo”.

Noul proprietar a renovat palatul şi l-a deschis pentru turiști

Palatul a fost în cele din urmă cumpărat în urmă cu câțiva ani de Tareq Al Sharhan, un locuitor care a crescut în zonă și care cunoștea reședința încă din copilărie. El nu a crezut niciodată poveștile paranormale și vrea să restabilească reputația palatului. „Nu mi-e frică și nu-mi pasă. Sunt un om de afaceri și iubesc arta”.

Noul proprietar nu a vrut să dezvăluie cât a trebuit să plătească pentru palat. „Nu a fost ieftin. Dar cred că este un preț bun pentru un palat ca acesta. Uneori, nebunia este bună”.

A făcut ca palatul să fie complet renovat, iar din 2020 locul este deschis oficial pentru turiști. De fapt, a devenit cea mai vizitată atracție turistică din emirat. Noul proprietar spune că nu a fost niciodată martor la evenimente paranormale, dar a menționat: „În timpul renovării, un muncitor indian mânca în baia de la primul etaj când a auzit un zgomot foarte ciudat. A fost atât de șocat și speriat încât a cerut să se întoarcă în India”, scrie 7sur7.be.