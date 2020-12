Desigur, nu este vorba nicidecum despre o lichidare fizică… Mihai Tudose se referă la faptul că Pro România nu a strâns 5% dintre voturile necesare intrării în Parlament şi astfel Ponta „l-a omorât” politic pe Tăriceanu, cooptat în formaţiune chiar cu puţin timp înainte de alegerile parlamentare.

„Tăriceanu a supravieţuit la cinci căsătorii şi l-a omorât Ponta. S-a asanat puţin clasa politică”, a declarat Mihai Tudose marţi, la Antena 3, subliniind astfel eşecul liderului formaţiunii din rândul căreia a făcut parte nu cu mult timp în urmă. Şi cum PSD a câştigat aceste alegeri parlamentare, Tudose şi-a permis să se amuze pe seama lui Ponta.

Ponta a anunţat că se retrage din politică

În noaptea de duminică, când eşecul de la alegerile parlamentare devenea din ce în ce mai clar, Victor Ponta a postat un mesaj pe Facebook şi a sugerat că se retrage din viața politică cel puțin pentru o perioadă. Aşa cum arată ultimele date comunicate de Biroul Electoral Central (BEC), Pro România a obținut 4,17% dintre voturi la Camera Deputaților și 4,22% la Senat.

În calitate de lider al formaţiunii, Victor Ponta a deschis lista Pro România în București la Camera Deputaților, în timp ce fostul premier şi lider ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a deschis lista la Senat.

Tudose şi Ponta au avut o relaţie agitată

După demisia din PSD (n.r. -29 ianuarie 2019), Mihai Tudose a acceptat să se alăture Pro România, formaţiune condusă de Ponta. Cum a reuşit fostul preşedinte al PSD să-l convingă să accepte oferta unui nou proiect politic? „Ponta atunci s-a jurat, a făcut cruce.

«Domnule, m-am schimbat, am învățat din greșelile trecutului, sunt alt om.» Și-a ținut respirația, și-a supt burta până după europarlamentare, când s-a văzut cu doi saci în car. După aia, și-a revenit perfect”, spune Mihai Tudose în cadrul unui interviu.

Acela a fost momentul în care Ponta l-a convins pe Tudose că este un mare mitoman, aspect evidenţiat şi de fostul preşedinte Traian Băsescu, prin celebra formulare „unii spun că Ponta minte cum respiră”. „El intră la dumneavoastră în studio, cu bannerul de pe stradă și spune «eu, eu vreau cu PSD, noi împreună stânga».

Pro România n-a excelat nici la alegerile locale

Domnule, e ceva de… Se uită la tine și spune că nu e acolo, tu uitându-te la el”, a mai spus Mihai Tudose despre Ponta, a cărui formaţiune a obţinut un scor slab nu doar la aceste alegeri parlamentare, ci şi la alegerile locale din 2020 – sub 5% la primării (n.r. – 4,45% 331.878 de voturi). În luna ianuarie a anului 2020, când şi-a prezentat demisia din Pro România, Tudose a lansat următoarele declaraţii:

„Nu cred că am greşit când am plecat din PSD, am greşit că am plecat la PRO România pentru că, după ce l-am cunoscut pe domnul Ponta, am început să îl regret pe Dragnea.” Trebuie spus că răceala dintre cei doi politicieni s-a adâncit odată cu votul de susținere acordat la învestirea guvernului Orban de 5 dintre parlamentarii grupului Pro Europa.

Tudose n-a putut trece peste faptul că s-a ajuns la acea situaţie deși la moțiunea de cenzură împotriva guvernului Dăncilă au votat toți parlamentarii din acest grup format în Camera Deputaților.

Mihai Tudose şi Victor Ponta pe vremea când colaborau în Pro România