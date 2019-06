Ponta se revoltă. „A fost Hagi nebun! Generația asta la fotbal nu are legătură cu Statul”.

Fostul prim-ministru, Victor Ponta, a acordat un interviu în care analizeaza situația sportului din România și susține că o lege a sportului care să faciliteze sponsorizările din mediul privat este imperativă. Președintele ProRomânia îi laudă pe Gică Hagi, Simona Halep și Cristina Neagu, dar deplânge felul în care lumea politică alege să trateze ideea de sport în țara noastră.





„Copiii ăștia de la fotbal sunt fabuloși, dar au ajuns aşa pe mâna lor. Generația asta la fotbal n-are legătură cu Statul. Are legătură că a fost Hagi nebun și a băgat banii lui, de fapt şi-a riscat averea, și a reușit”, e replica prin care Ponta deschide interviul oferit pentru fanatik.ro.

Fostul premier a detaliat povestea celebrei legi a sportului pe care Gică Hagi o invocă în aproape fiecare interviu și pe care, spune el, a vrut s-o promulge încă din 2015, dar care a fost blocată, practic, de lipsa de unitatea a șefilor de federații și de absența interesului din partea politicienilor.

„Haideți să vă povestesc totul cap-coadă. Pentru Legea Sportului, am promis că îmi angajez răspunderea în Parlament și i-am întrebat… când mi-o dau? Era Petrache la COSR, Gabi Szabo ministru și toți șefii prieteni cu mine.

Le-am spus răspicat la Adunarea Federațiilor să vină cu Legea Sportului și îmi angajam personal răspunderea. Nu stăm în Parlament, mă duc într-o zi și îi dăm drumul. Până mi-am terminat mandatul, pur şi simplu nu am reușit să îi pun la aceeași masă. Fiecare voia altceva!

Am văzut ce făceau englezii pentru Olimpiadă, ce făceau spaniolii, ce construiau ungurii și hotărâsem să aleg sporturile în care să investim pe două criterii: popularitatea , că degeaba pompezi dacă nu se uită nimeni și performanța , de exemplu: gimnastica. Deci 10 sporturi, pe acelea le facem prioritare națională pentru autoritățile locale, firmele private etc. Restul, sigur, vrei să faci golf, ping-pong, le faci normal, dar nu îți dau facilități”, a dezvăluit Ponta. Acesta a continuat prin a explica de ce consideră că o asemenea strategie nu poate fi funcțională dacă nu te concentrezi doar pe sporturile importante și alegi să investești în absolut orice. „Da, 10 sporturi: fotbalul, că este cel mai popular, handbal, volei, polo și rugby, sporturi cu care ne-am dus la competiții. În partea cealaltă, pe ramura performanței, puneam gimnastica, sport la care ai adus mult aur, să spunem și tenisul de masă, că am mai obținut rezultate, tenisul de câmp şi mai completam. Pentru cele 10 sporturi și banii investiți, au scutiri însemnate firmele private. Acum, primarul investește în fotbal și dacă îi place lui tir cu arcul, bagă banii şi acolo. Așa, astăzi nu ai nicio strategie și e clar că la următoarea Olimpiadă, la Tokyo, vom avea din ce în ce mai puțini medaliați. Mai sunt excepțiile. Cum e generația asta la fotbal, care, repet, n-are nici cel mai mic cordon ombilical cu Statul. Are legătură că a fost Hagi nebun și a băgat banii lui și, din fericire, a reușit! Trebuie să stabilești unele priorități, maximum 10 discipline, cine spune că trebuie să investești în absolut tot, cred că nu are habar de sport! Prioritățile sunt în funcție de popularitate și tradiție: fotbal, baschet, handbal, pentru că sunt cele mai populare, cele mai urmărite, și tradiția medaliilor: gimnastica, tenis de masă, tenis de câmp. Mă rog, acum, cu Halep, tenisul de câmp a devenit şi el foarte iubit… Asta nu înseamnă că pe celelalte le omori. Le lași să se dezvolte așa cum sunt. Dar, cine spune că are succese mai repede de 10 ani, să mă ierte, dar nu se pricepe. Și asta o faci cu autoritățile locale care primesc fonduri în plus, dar nu ca să își facă doar echipe de Divizia A, ci să ridice grupe de copii, tineret, junior. Partea cu firmele private, dai facilități puternice și banii respectivi îi folosești doar la sport și nu la orice sport, ci la acest “Top 10” sporturi, la care să ai performanțe în timp. Și, nu în ultimul rând, să ai niște Centre Naționale. Adică să construieşti din banii publici ce a făcut fantastic Gică Hagi până acum”, a completat Ponta.

Fostul șef al PSD a salutat și legea care permite acum primăriilor să susțină din fonduri publice sportul, dar susține că lucrează în continuare la o Lege a Sportului și garantează că, mai devreme sau mai târziu, se va asigura că aceasta este promulgată: „E bine că s-a dat și legea prin care primăriile au voie să susțină sportul. La un moment dat, ajungeau toţi primarii în pușcării dacă dădeau bani la sport. Nici aşa nu era normal… Totuși, marile performanțe ale României s-au făcut cu Oltchimul, cu Steaua de la Ministerul Apărării… Dacă nu ai bani publici, nu ai cum să ai succes. Repet, proiectul Legii Sportului este aproape gata. Nu am avut suport politic, dar nu mă las, o să îl trec până la urmă”.

Interviu PE FATA cu Victor Ponta. Ce spune de Halep, Hagi, Olguta, Gigi Becali+pericolul Viktor Orban in Romania!

Pagina 1 din 2 12