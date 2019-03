România, țintă nucleară pentru Putin. Cine este „ministrul lăudăros” care a enervat Rusia, după Ponta

Fostul premier și lider al Pro România, Victor Ponta, a declarat că Rusia a luat decizia amplasării bombardierelor strategice în Crimeea din cauza incompetenței ultimilor miniștri ai Apărării. Mai mult decât atât, Ponta crede că în acest domeniu lucrurile trebuie făcute cu discreție.





Rusia a decis să plaseze bombardiere strategice în Crimeea ca răspuns la scutul antirachetă aflat pe teritoriul României. Fostul premier Victor Ponta a declarat la Digi24 că era previzibil un astfel de anunț. Evenimentul ar fi o consecință a faptului că ministrul Apărării, Gabriel Leș, nu s-ar pricepe la armată.

Ponta a declarat că Rusia profită atunci când diverși oficiali fac declarații sforăitoare pentru a servi propriilor interese de propagandă. Fostul premier consideră că oficialii români trebuie să dea dovadă de responsabilitate și profesionalism.

„Mă așteptam, comentam cu cineva și-mi pare rău că am avut dreptate: noul și vechiul ministru, domnul Leș, este un domn care se pricepe la armată cât mă pricep eu la baseball. Adică deloc. A mai fost o dată, a mai zis niște trăsnăi, dup-aia a fost dl Fifor care a zis de rachete, după care dl. Leș a spus ceva acum o săptămână - nu l-ați băgat în seamă, că în general nu-l bagă lumea în seamă - dar a zis că o să cumpărăm 36 de avioane F-16 noi.”, a spus Victor Ponta.

„Eu am sărit puțin din ghete pentru că am cumpărat 12 avioane F-16 nu noi, in use se numesc, știu cât de greu a fost, a fost un miliard de dolari, a fost o perioadă... Am zis: Bă, ce vorbește ăsta?În primul rând - are bani? N-are niciun leu în buget! În al doilea rând, a vorbit și cu producătorul american? Și m-a întrebat cineva: Dar de ce, ce se-ntâmplă? Păi, zic, vă spun ce e: singurul care va lua în serios - intenționat, evident - vor fi rușii care vor spune: ați văzut ce a zis ministrul apărării? Își ia el 36 de avioane, dar noi le mutăm mâine.”, a explicat Victor Ponta.

„De câte ori în România spune cineva o prostie ca să se laude la televizor - domnule, o să facem, o să dregem - dacă remarcați, apare imediat pe Sputnik.De-abia le-au luat pe alea 12 și înțeleg că au probleme să le întrețină. Dar dacă cineva vorbește cu gândul hai să zic și eu ceva, să nu tac din gură, restul ne aud. În momentul în care dl. Vâlcov sau dl. Teodorovici, ministrul de finanțe, iese și spune: pensiile private sunt rele, noi facem profit la pensiile de stat, știți, când se traduce în engleză, lumea zice: domnule, unde e asta, în Românistan, ce țară e asta în care ministrul de finanțe spune asemenea prostie? Ia, anul acesta puneți on hold investițiile financiare! Cum a făcut Exxon-ul, au zis mai vedem ce facem, când or veni unii normali la cap”, a atras atenția Victor Ponta.

„Așa că, la povestea cu Rusia, eram convins că tot țipând și anunțând - știți că n-am făcut aia 2 la sută din PIB cheltuieli anul trecut, nici vorbă! Deci, ăsta e un domeniu în care mai bine taci din gură și faci. Noi vorbim și nu facem.”, a concluzionat fostul premier.

