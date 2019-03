PNL este vizat de un scandal monstru. Dezvăluiri grele despre liderii liberalilor. Există o listă cu „cele mai mari lichele”? Breaking news

Toader Paleologu, liberal din tată-n fiu, i-a scris o scrisoare tatălui său, Alexandru Paleologu. Este cel mai dur rechizitoriu la adresa PNL, făcut de un liberal autentic. Tatăl său a decedat în 2005 și Toader Paleologu, în document, îl familiarizează cu ce se petrece în partidul căruia Alexandru Paleologu i-a fost atât de devotat.





Redăm integral textul documentului:

Ce zici, tata, de tîmpenia de listă pe care a încropit-o PNL-ul? Te enervezi? Îți faci sînge rău? Sau rîzi în hohote precum zeii olimpieni cînd vedeau gogomăniile pămîntenilor?” Asta îți scriam chiar de ziua ta într-o postare pe Facebook (o drăcovenie care te-ar enerva foarte tare și despre care ai spune cu siguranță că imbecilizează iremediabil omenirea contemporană). Mă gîndesc că n-ar prinde rău să mai dezvolt puțin.

De cînd ai murit tu PNL-ul a mers din rău în mai rău. S-a aliat cu PSD-ul, a pus umărul la aducerea la putere a lui Ponta și Dragnea. Tăriceanu, care era atît de respectuos cu tine, și-a dat arama pe față în modul cel mai dezgustător, iar Crin Antonescu a confirmat din plin proasta părere pe care o aveai despre el.

PNL-ul îmbrățișase cu voluptatea turpitudinii tot ce ai detestat și combătut în politica de după 89. Antonescu a avut totuși momentul lui de glorie cînd și-a dar demisia din fruntea Senatului și a scos partidul din cloaca guvernării socialiste. M-am bucurat, mi-a părut bine și de fuziunea cu PDL-ul, dar bucuria mea a fost de scurtă durată.

De fapt, cei mai nasoi din fostul PNL s-au aliat cu cei mai nasoi din fostul PDL (adică cu FSN-iștii din jurul lui Blaga). Eu m-am alăturat grupului parlamentar PNL din simpatie pentru Orban, care era pe atunci lider de grup la Cameră, dar a fost lucrat în modul cel mai infect de Blaga, Cezar Preda și alte asemenea figuri.

De cînd a fost ales Orban președinte al partidului, a tot încercat să mă aducă înapoi, m-a sunat, mi-a trimis emisari, însă eu n-am dat curs. Mîine-poimîine iar va fi răsturnat de un puci fesenisto-uselist, iar eu n-am de gînd să mai am de-a face cu asemenea faună.

E o faună rîncedă și toxică. Îmi face fizic rău să respir același aer cu asemenea persoane. Cînd eram deputat, ajunsesem să intru în sala de ședințe prin față, ca să semnez în condica de prezență, după care ieșeam, ocoleam sala și intram prin spate, ca să nu trebuiască să dau mîna cu colegii de partid din primele rînduri (acolo stau cele mai mari lichele). Stăteam în spate, unde puteam citi, cît mai departe de înfipții și carieriștii din față.

După Antonescu a venit în fruntea PNL-ului „un profesor cu nume de neamț dintr-un oraș din centrul țării”, așa cum el însuși s-a descris în singura frază marcantă pe care a spus-o în ultimii zece ani. Îl cheamă Iohannis și a fost primar la Sibiu. E de o mediocritate excepțională, însă are cîteva calități: e înalt, e punctual (străbunicul lui era ceasornicar) și, mai presus de toate, nu e Ponta.

(Mă rog, în logica asta, și Ponta are o calitate: nu e Dragnea.) Evident, l-am votat, l-am susținut, dar știam exact la ce să mă aștept: îl întîlnisem de cîteva ori pe cînd eram ambasador și ministru și îmi fusese de ajuns. Nu sînt deloc dezamăgit de el, pentru că nu m-am amăgit cîtuși de puțin. E tipic pentru români să se declare dezamăgiți: dezamăgiți de Iliescu, de Constantinescu, de Băsescu, de Iohannis, românii sînt mereu dezamăgiți. Dar asta-i probă de prostie: cine te-a pus să te amăgești, să-ți faci iluzii și speranțe, să închizi ochii în fața realității? Eu nu mi-am făcut iluzii nici în privința lui Miluță, nici a Șerifului și nici a lui Iohannis. Nu regret că i-am votat. Regret poate că poporul ăsta nu poate genera ceva mai bun, așa cum regret că e frig iarna sau că e udă ploaia.

Tout compte fait, Băsescu a fost cel mai răsărit dintre președinții pe care i-am avut. Și asta spune totul despre poporul în mijlocul căruia ne-am născut. Măcar Șerifu e un luptător, un bătăuș, care a ținut oroarea PSD-istă departe de putere timp de cîțiva ani. Pe Miluță l-a înfrînt sistemul în pofida rodomontadelor lui gaulliene despre „România eternă”, iar Iohannis a reușit fabuloasa contraperformanță de-a dilapida în decurs de doi ani imensul avantaj electoral pe care-l avusese în 2014.

Te întrebi poate cum a reușit. Ei bine, un mediocru, după cum știi, se ferește instinctiv de oricine îl poate umbri și își alege colaboratorii doar dintre mediocrități. Are chiar o predilecție pentru oameni care-i sînt inferiori. Exact asta s-a întîmplat cu Iohannis ajuns președinte: a pus-o pe Alina Gorghiu în fruntea partidului în ideea că nu-i va face concurență, iar partidul s-a dus în continuare de rîpă, așa cum era de așteptat. După fuziunea cu PDL-ul celălalt co-președinte a fost Vasile Blaga, un fel de gogoașă îmbibată în alcool precum celebrul „baba au rhum” inventat de regele Stanislas Leszczynski. Pe Blaga nu știu cine l-o fi inventat, probabil un demiurg rău și pus pe șotii, animat de o imensă ură față de orice licăr de intelectualitate.

Pe mine ăștia doi m-au dat afară din partid: Gorghiu și Blaga. Excluderea mea poartă semnătura lor. Și de ce au făcut-o? Pentru că am spus lucruri evidente: că desemnarea lui Marian Munteanu drept candidat la primărie era „o piramidală imbecilitate”, că atacurile împotriva lui Nicușor Dan erau total contraproductive și că anumite personaje ne fac să pieredem voturi de fiecare dată cînd deschid gura.

Pe scurt, am spus că doi cu doi fac patru. Într-o tiranie totalitară faptul de a spune că doi cu doi fac patru se pedepsește cu moartea, așa cum bine observa Albert Camus. În PCR-urile post-decembriste se pedepsește cu excluderea: floare la ureche! Dar, ca în PCR-ul de dinainte de 89, nimeni nu se opune samavolniciei evidente. Și numeroși, foarte numeroși sînt cei care îți spun ulterior că ei, de fapt, altele aveau în suflet și că au votat, secret, împotriva excluderii.

Ioana s-a bucurat cel mai mult de excluderea mea din PNL. Și mare dreptate a avut: e atît de bine fără carnet de partid! E ca-n bancul cu evreul sărac și cu familie numeroasă, care nu mai are loc în casă și îl întreabă pe rabin ce să facă, iar rabinul îi spune să bage în spațiul locativ și vaca și capra și măgarul, după care le scoate pe toate afară și se declară fericit de cît de spațioasă a devenit dintr-o dată casa. Și dacă ai ști de cîte vaci, de cîte capre și de cîți măgari am scăpat de cînd nu mai fac politică de partid!

De fapt, tot la vorba ta am ajuns. Ții minte ce mi-ai spus în 94 sau 95, după ce ai auzit o conferință de-a mea despre Soloviov? Erai atît de încîtat, încît mi-ai zis: „Dragul meu, tu trebuie să predai, nu să-ți pierzi vremea cu politica.” Cu mintea de acum recunosc că aveai dreptate, dar ca să am mintea de acum trebuia să trec prin patru campanii electorale și să fiu ambasador, ministru, deputat, vicepreședinte de partid.

