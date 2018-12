TRĂDARE ÎN PNL! Un nume greu A PLECAT LA PSD fără nicio remușcare. Breaking news în politică

Directorul TCE Ploiești, Nicolae Alexandri, și-a dat demisia din PNL și s-a înscris în PSD Ploiești. Nicolae Alexandri a fost un membru de bază în PNL Prahova, dar a demisionat din PNL deoarece era nemulțumit de activitatea politică a formaţiunii.





De asemenea, era nemulțumit de activitatea primarului Ploieștiului, Adrian Dobre, dar și de felul în care aborda problemele orașului. Alexandri era unul dintre cei mai vechi membri PNL şi a demisionat din PNL în luna mai a acestui an.

După șapte luni de la demisie, Alexandri s-a înscris în PSD Ploiești: “Am depus o adeziune la PSD, aștept să fie validată. Este o opțiune politică a mea de ultim moment. care nu are legătură cu ceea am făcut până acum. Am făcut politică de ani de zile și am ajuns la concluzia că PSD a rămas singurul partid care nu doar vorbește, ci și face“, a spus acesta, conform ziarulincomod.ro.

Nicolae Alexandri a fost om de bază în alegerea actualului primar Adrian Dobre. Amintim şi că fostul membru PNL a deținut mai multe funcții de conducere în Prahova.

