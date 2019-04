Semnal de alarmă al vicepreședintelui PNL, Florin Roman, cu privire la starea disperată a spitalelor

Vicepreședintele Partidului Național Liberal, Florin Roman, trage un semnal de alarmă asupra stării precare a sistemului sanitar românesc.





În cadrul unui comunicat de presă, deputatul arată că recenta creștere a salariilor din acest domeniu a adus o povară imensă pe umerii spitalelor, care se văd nevoite să taie din cheltuielile pentru medicamente și tratamente, pentru a asigura majorarea salarială.

Deputatul se referă la creșterea salariilor pentru alte categorii de personal, exceptând medicii și asistenții.

Semnatarul comunicatului susține că deține informații în acest sens de la managerii unor spitale.

”E haos total in sistemul medical. O spun managerii de spitale care trebuie sa suporte creșterea de 25 % din diferența fata de salariul prevazut in legea 153/2017 pentru anul 2022, pentru toate categoriile de personal, cu excepția medicilor și a asistenților, din veniturile proprii provenite din efectuarea serviciilor medicale decontate de Casa de Sanatate!

Nu prin transferuri din bugetul Fondului national unic de asigurări de sanatate, așa cum se aloca pentru medici și asistenți.

Așadar, spitalele sunt obligate sa taie sumele pentru medicamente, materiale sanitare, aparatura medicală, alimente, utilități pentru a plăti majorările salariale promise de Dragnea.

Mai mult decât atât, sumele care merg in salarii cresc anual pana in 2022, ceea ce va determina imposibilitatea plății salariilor și a achiziționării de medicamente pentru pacienți.

Deja in mai multe spitale din țara, pacienții sunt puși sa aducă medicamentele de acasa.

Tot din venituri proprii, spitalele sunt obligate sa achite contravaloarea tichetelor de vacanta și a normei de hrana. Asta acolo unde exista venituri proprii ca nu toate spitalele înregistrează venituri din care sa poata supraviețui.

Managerii de spitale spun ca decizia guvernului va duce la acumularea de datorii impresionante care vor bloca activitatea medicală. In cazul in care sumele pentru salarii nu vor fi preluate la bugetul Casei de Sanatate, spitalele vor intra in colaps financiar”, susține deputatul liberal.

