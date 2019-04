Cum a fost la mitingul PNL de la Constanța. Supărările lui Nicolae Uncu, pescarul #Rezist din Delta Dunării

Candidații PNL la alegerile europarlamentare au fost prezentați, la Constanța, liberalilor din județele din sud estul țării. A fost o adunare populară în care oamenii au venit sau au fost aduși cu autobuzele pentru a-și susține candidații și să îl vadă pe "Rareș de la televizor".





Atmosfera de sărbătoare, cu stegulețe, baloane galbene, cu ecrane uriașe din care zâmbeau Ludovic Orban și Rareș Bogdan, cu eșarfe galben albastre, cu pupături și selfi-uri, a captat, inițial, atenția celor aproape 2000 de liberali veniți din județele din sud est, la Pavilionul Expozițional din Constanța. Cuvântările au fost contra PSD și a dezastrelor guvernării, despre economia săracită, de o "gașcă de infractori", a Constanței și mai puțin despre alegerile europarlamentare. Doamnele delegate la miting alungau presa din față, ele veniseră pentru “Rareș”, pentru care s-au luat, la final, la întrecere să facă selfiuri.

Plictiseala a apărut după vreo 10 minute, mai ales în rândul liberalilor care nu puteau să vadă tribuna unde erau așezați, frumos rânduiți, candidații. Așa că mulți s-au dus la Autoservirea, care trece prin sediul Serviciului de Înmatriculări Auto, și s-au așezat la o bere. Alții, atrași de mirosul îmbietor al micilor și cârnaților de pe grătarele din spatele Pavilionului Expozițional, au dat o fugă să se ospăteze. Domnișoarele butonau telefoanele pe facebook sau făceau poze din toate unghiurile.

În masa uriașă de liberali se distingea, în colțul scărilor care duceau la etaj, un bărbat care purta o pancartă albă pe care scria mare “#Rezist, Sf Gheorghe Delta”. Nu spunea nimic, doar când cei de la tribună strigau mai tare, îndemnând lumea să vină la votare, pe 26 mai, omul ridica pancarta mai sus. Dar șefii nu-l băgau în seamă. Îl cheamă Nicolae Uncu, are 55 de ani, este pescar, are doi copii și este din Sfântu Gheorghe, Delta Dunării. Lasă, puțin obosit, pancarta, și ne spune că a participat așa, singur, și la mitingul Diasporei, din 10 august, și la defilarea de 1 Decembrie de la București.

“Particip pentru că îmi pasă. Am scris #Rezist pentru că așa am simțit. Sunt unicul din Delta Dunării care simte că vrea să facă ceva pentru acea Deltă, pentru această țară în care trăim. Nu vrem să ne plece copiii cum ne-au plecat. Credeți-mă, sunt plin de emoții și totodată și de frustrare că am ajuns… unde am ajuns (îi dau lacrimile). Trebuie schimbare, de la cap la coadă, altfel nu se mai poate. Nu vreau să plec și eu din țară. Eu sunt din Sfântu Gheorghe, de acolo unde s-au găsit drogurile”, declară pescarul Nicolae Uncu, transpirat. Și obosit.

Mitingul se termină după ce candidații și participanții sunt “plouați” cu confetii colorate aruncate din niște tuburi uriașe. Lumea se grăbește să facă poze cu “Ludovic” sau cu “Rareș”. Cei care nu ajung spre tribună se uită de la distanță, ca la un spectacol. Și comentează.”Nu e niciun liberal pe primele locuri în listă, în afară de Rareș de la televizor și băiatul de la PMP, care l-a trădat pe Băsescu, sunt numai foști PD-iști”, spune dezamăgit un liberal veteran. Iar mai mulți participanți pleacă indignați. Scaunele pe care au stat erau vopsite proaspăt, iar vopseaua se luase pe hainele lor. “Uitați, ce bătaie de joc!”, și-a arătat, haina pătată, un liberal supărat.

