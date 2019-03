Încă o propunere șoc din PLUS: Mai puțină fasole pentru că produce flatulență și poluează

„Roata motrice” a PLUS, cum a numit-o Dacian Cioloș, Oana-Maria Bogdan a lansat, din nou, propuneri șocante. Lidera formațiunii susține că pentru reducerea poluării ar trebui să fie redus consumul de fasole deoarece produce flatulență și poluează.





„Ministrul britanic al schimbării climatice, Lady Verma, a avertizat populația să mănânce mai puțină fasole pentru a reduce flatulențele, deoarece metanul emanat prin flatulație este un factor cauzator al încălzirii globale”, a comentat Oana Bogdan la un articol despre poluare.

Fostul consilier consilier de stat pe probleme de sănătate la Cancelaria Prim-ministrului în Guvernul Cioloș, acum membru PLUS, Raul Pătrașcu a susținut afirmațiile colegei lui: „De fapt, flatulențele, sau "bășinile", cum vreți să spuneți, sunt dovedite științific ca fiind cel mai puternic poluant. Nu doar cele umane, dar și cele animale. Asta nu înseamnă că eu personal aș veni cu propuneri de a mânca mai puțină fasole sau de a introduce taxe sau accize”.

Raul Pătrașcu o apără pe Oana-Maria Bogdan și în legătură cu alte declarații pe care aceasta le-a făcut și care au stârnit numeroase controverse. „Se face atâta circ zilele acestea pe declarațiile lui Oana-Maria Bogdan, chiar și dinspre presa de dreapta, încât nu pot să nu mă întreb dacă nu am luat-o cu toții razna. Oameni buni, ca să clarificăm, nu vă lăsați pradă propagandei și vă rog să nu citiți superficial. Oana-Maria e o femeie extrem de cultă și de conștientă de traumele suferite și de tragediile prin care a trecut poporul nostru.

Dacă nu a fost destul de clar, ceea ce a exprimat ea, ca ideal PROPRIU, NU e renunțarea la proprietate, nicidecum - ci mai degrabă ceea ce vedem deja peste tot - proprietate PRIVATĂ comună (și/sau închiriere).

În America și Canada, de exemplu, studenții care nu își permit sau nu doresc să stea la cămin, închiriază sau cumpără împreună apartamente (majoritatea închiriază). Fiind 3-4, cheltuie mai puțin și își permit apartamente mai luxoase. La fel, unele asociații de studenți, nu doar închiriază, ci cumpără case pe care le vor folosi nu doar ei, ci și generații viitoare de studenți. Mai mult, majoritatea americanilor își iau mașini în leasing și renunță când se plictisesc (neplătind valoarea totală) în favoarea altor mașini, pentru că e mult mai rentabil. Mulți români fac la fel.

Nu tot ce sună avant-garde prin prisma exprimării e o întoarcere în trecut. Da, poate Oana mai are nevoie de timp să clarifice viziunea ei dar NU, nici ea nici PLUS nu susțin altceva decât promovarea și întărirea dreptului la proprietate, îndreptarea colectivizării forțate din regimul comunist prin restituirea proprietăților și dezvoltarea mediului de afaceri.

Între timp, eu zic să ne focusăm pe lucrurile mai importante. Și anume cum economia e șubredă, bugetul în forma actuală va băga țara în faliment, școlile scot mult prea mulți analfabeți funcționali și anual peste 100 de mii de oameni mor în spitale deși ar fi putut fi salvați dacă am fi avut un sistem de sănătate mai bun”, a scris Raul Pătrașcu.

În 5 martie, Oana Bogdan a început șirul declarațiilor care au împărțit PLUS în două: cei care au contestat declarațiile liderei și cei care o apără. „Cred că un pas important al omenirii va fi cel al renunțării la proprietate (...) Am fi mai buni dacă nu am avea proprietăți și am trăi în grupuri în loc de cupluri”, declara Oana Bogdan.

