Update. Cine stă, de fapt, lângă Dragnea? Dacă este aşa cum se spune, este foarte grav. Breaking news

UPDATE: Liderul PRO România, Victor Ponta, a criticat-o pe fosta sa colegă de partid, Rovana Plumb. Acesta a spus că i-a dat ocazia să repare o greșeală pe care a făcut-o la mitingul PSD de la Iași.

„Azi, la dezbaterea DC News, i-am dat ocazia Rovanei sa repare monstruozitatea pe care a spus-o la Iasi pe scena (dintr-un acces exagerat de pupin...urism)! Am primit doar un raspuns stupid din noua „cartulie rosie a Carmaciului Liviu”!

Evident ca m-am complacut si eu (ca si Ion Iliescu , Adrian Nastase, Mircea Geoana inaintea mea) - evident ca am acceptat si sustinut Rovane care ne cantau ode/ imi pare rau pentru asta si, tot ce pot sa fac acum, este sa ma lupt contra lor! Dar sunt convins ca as fi dat-o jos in suturi de pe scena daca o auzeam ca traim “in tara lui Ponta” - pentru ca imi dadeam seama de oribilitatea expresiei!

Problema acum nu mai este doar Dragnea ( asa cum nu era doar Ceausescu) - toti lingaii si nulitatile din jurul lui , care ii intretin paranoia primind in schimb functii si avantaje uriase - toti merita sa fie eliminati din viata publica!

Pentru adevaratii social - democrati exista acum alternativa corecta : PRO Romania!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Victor Ponta: - Eu am intrat în PSD pentru că am crezut că Adrian Năstase şi echipa de atunci erau cei mai profesionişti din această ţară. După care mi-am dorit ca în guvernul PSD să fie în continuare oameni profesionişti. Doamna Rovana Plumb a fost un ministru foarte bun, cum au fost şi alţii. În acest moment, îmi pare rău, dar PSD nu şi-a pus în frunte oamenii cei mai buni. Nu se pot supăra doamna Plumb şi doamna Intotero, nici nu mai sunt miniştri. PSD şi-a pus oameni care ascultă. Eu întotdeauna mi-am dorit oameni pe care să-i ascult eu şi de la care să învăţ. Acesta era unicul prestigiu al PSD, că are oameni profesionişti, cu care te mândreşti. Eu nu cred că este vreun social-democrat care nu se mândreşte cu Corina Creţu sau cu Mihai Tudose.

Rovana Plumb: - Mai trebuie să înveţe Corina. Face nişte confuzii foarte mari.

Victor Ponta: - Asta chiar e culmea! Pe bune?

Rovana Plumb: - Confuzii mari pe proceduri europene. Dar nu despre ea vorbim. Vreu să-ţi pun o întrebare, Victor. Ai spus nu numai o dată că tu vei rămâne prietenul lui Liviu Dragnea, pentru că Liviu Dragnea este un lider puternic, un organizator.

Victor Ponta: - Niciodată nu am zis aşa ceva.

Rovana Plumb: - Aş vrea să te întreb de ce ai plecat din PSD. Nu cumva interesele tale personale diferă de interesele PSD?

Victor Ponta: - Interesele mele personale diferă de interesele lui Dragnea. Eu nu vreau să scăpăm hoţii de puşcărie şi nu vreau să furăm firmele româneşti.

Rovana Plumb: - Te rog foarte mult să nu-i mai faci pe colegii noştri din PSD...

Victor Ponta: - Te rog să nu minţi, Rovana...

Rovana Plumb: - Acum ai spus că un sunt profesionişti, că aleargă după funcţii, ceea ce este total neadevărat. Nimeni nu aleargă după recompense şi după funcţii.

Victor Ponta: - Tu alergi, Rovana, să fii comisar european.

Rovana Plumb: - Nu m-am exprimat niciodată aşa. Ai spus că mă cunoşti.

Victor Ponta: - Te-am cunoscut. Te-ai schimbat.

Rovana Plumb: - Te rog să nu te mai adresezi public că ai noştri colegi aleargă după funcţii.

Victor Ponta: - Toţi cei care staţi pe scenă lângă Dragnea sunteţi pentru funcţii.

Aceşti oameni, cu toţi membrii guvernului, cu toţi parlamentarii din Coaliţia PSD-ALDE am pus în aplicare un program de guvernare care este cel mai bun şi a fost votat de români.

