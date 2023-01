Plecări importante din Antena! Două vedete, nevoite să renunțe la emisiuni

Antena 1 rămâne fără mai multe vedete importante. Ele au ales să renunțe la emisiunile în care apăreau și să plece din televiziunea în care s-au făcut cunoscute. De exemplu, Andrei Ștefănescu vrea să părăsească Antena Stars, emisiunea Showbiz Report, din cauza orarului.

Andrei Ștefănescu dorește să plece de la Antena Stars din cauza programului emisiunii, mai exact de la 08:00-10:45, dar și din cauza celorlalte proiecte mari pe care le are la Antena 1.

O altă prezentatoare de la Antenă riscă să fie concediată

Și Ramona Ilie, știrista de la Antena Stars, ar putea să plece din televiziune. Ea riscă să fie concediată după ce a păcălit un bărbat din Mexic pe Tinder.

Ramona Ilie ar urma să nu mai prezinte știrile mondene de la orele 19:00, respectiv 21:00, începând cu 16 ianuarie. Totul a început când un bărbat din Mexic, Carlos Pena, a declarat că aceasta l-a făcut să se îndrăgotească de ea și că i-a cerut sume uriașe de bani, chiar dacă era căsătorită. Mai mult, știrista ar fi mințit că este o studentă săracă și că are probleme în familie.

Bărbatul i-a cumpărat mai multe cadouri scumpe, printre care și un telefon și o geantă de brand. După aceste declarații, Antena Stars ar fi luat decizia să o concedieze pe Ramona Ilie.

„Ar fi trebuit concediată pe loc. Dar după două luni, reprezintă totuși un pas mare pentru angajatorii ei. Ar fi trebuit trimis un mesaj puternic de dezaprobare din partea lor pentru acțiunile ei. Mai ales că ea a avut un «privilegiu» pe care nu ar fi trebuit să îl aibă, și anume acela de a face o țară precum România să arate rău în ochii străinilor. Exceptând-o pe ea, chiar am întâlnit oameni tari în România. Este un model absolut oribil pentru ceilalți. Dar acum după ce a fost mutată din grilă, poate că «studenta Sara» ar trebui să își finalizeze studiile în economie și să își urmeze aspirațiile de a ajunge la Parlamentul European.

Sau poate că soțul ei ar trebui să fie un bărbat adevărat și să își ia un job care să îi susțină cheltuielile fără să mai fie nevoit să o privească în ipostaze romantice cu alți bărbați. Este de-a dreptul fraieră, să pună în pericol o carieră de invidiat pentru o masă plătită și pentru o poșetă. Timing-ul nu este o coincidență, dar sper ca această retrogradare în carieră să o ferească de escrocarea altor bărbați. Ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru ea să își concentreze toată energia pe lucruri pozitive în loc să fie o escroacă. Sper ca oricine citește asta să se gândească de două ori înainte să îi fraierească pe alții. În 2023, nu este loc pentru un astfel de comportament în lumea civilizată!”, a spus bărbatul păcălit, potrivit Cancan.

Și Alina Pușcaș s-ar putea retrage din televiziune

Și Alina Pușcaș a luat o pauză de la emisiunea de la Antena 1, „Te cunosc de undeva”, din cauza problemelor de sănătate. Prezentatoarea a fost înlocuită cu artista Sore și nu se știe cum vor evolua lucrurile.

„Nu prea am avut putere până acum. Am fost destul de căzută și de slăbită. Sunt conectată la perfuzii. Azi, pentru prima oară mă simt mai bine. Simt că trebuie să vă dau câteva detalii. Nu a fost vorba de nicio răceală, gripă sau covid. Toată nebunia a început în dimineața zilei de marți când începuserăm să filmăm finala Te cunosc de undeva! când am simțit în șold ca un junghi care spre seară a început să se extindă. Am crezut că e vorba despre o chestie musculară. Miercuri noapte m-am pomenit cu prima febră, brusc. Joi am avut febră 41 cu 7. Nu mai răspunde organismul la tratamentul clasic pe care îl foloseam când facem febră”, a spus Alina Pușcaș pe contul său de Instagram.