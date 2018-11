Planul SECRET a lui DRAGNEA poate să arunce ROMÂNIA în HAOS! „Omul e PARANOIC”

În contextul următorului CExN al PSD, în care se va decide remanierea mai multor miniștrii ai cabinetului Dăncilă, președintele PSD, Liviu Dragnea, va opta pentru noi miniștri obedienți pentru a nu îl pune în umbră pe liderul partidului.





Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că propunerile de remaniere nu vor face referire la nume, ci la activitatea ministerului.

„Nu am să fac o evaluare a miniştrilor acum. Lucrurile pe care am să le aduc în faţa Comitetului Executiv Naţional nu vor face referire la nume. Voi face o analiză, am făcut-o deja, am terminat-o, legată de activitatea şi îndeplinirea programului de guvernare. Pentru mine este important ca programul de guvernare cu care am venit în faţa românilor să devină realitate, iar evaluarea mea nu va fi referitoare la un nume sau la altul din Guvern”, a declarat Dăncilă.

În același timp, mai multe nume de miniștri care vor fi remaniați au ajus în spațiul public, iar conform surselor EvZ, printre aceștia se numără și Ministrul Apărării, Mihai Fifor, iar două nume au fost vehiculate drept înlocuitor pentru acesta, Gabriel Deniamin Leș și Dorel Gheroghe Căprar.

Jurnalistul Mirel Curea a discutat, la Antena 3, despre eventualele modificări în structura Guvernului Dăncilă în urma unui CExN al PSD.

„O să vină tot niște din ăștia, de-ai lui Dragnea. Nu o să pună pe nimeni care să îl pună pe el în vreun pericol, să îl pună în umbră sau să îi răspundă la paranoiile lui, că omul e paranoic. (...) Le-a văzut pe două cucoane vorbind la o reuniunie(...) vorbeau și s-a dus «Ce vorbiți aici?». Alea vorbeau de coafor că una e din provincie”, a declarat Mirel Curea.

Pagina 1 din 1