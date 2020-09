Vedeta canalului britanic ITV a lansat acuzaţiile după ce Kim Kardashian a anunţat că reality show-ul „Keeping Up With The Kardashians” va fi anulat.

Piers Morgan a salutat anunţul conform căruia show-ul familiei Kardashian a ajuns la final după 14 ani.

Prezentatorul tv în vârstă de 55 de ani a fost la un moment dat fanul popularei Kim Kardashian, dar şi-a schimbat atitudinea după ce ea a început să pozeze nud.

Morgan este de părere că diva căsătorită cu rapperul Kaye West reprezintă un model toxic pentru tinerii şi tinerele din zilele noastre.

Coprezentatorul Good Morning Britain a fost atât de înverşunat încât a lansat câteva jigniri fără perdea în direcţia familiei Kardashian.

Vorbind despre doamnele Kardashian, Piers Morgan nu s-a ferit să spună că sunt doar nişte „piţipoance proaste, fără neuroni”.

Piers, care de-a lungul anilor nu și-a ascuns disprețul față de pictograma realității TV, a lansat atacul devastator în dialogul cu Susanna Reid, colega lui de emisiune.

„Nişte piţipoance proaste cu aspect foarte, foarte normal, ne-au dus pe toți la spălătorie și au făcut miliarde făcând pe grozavele și încă fac acest lucru.

Ne-au dus la spălătorie. Niciun neuron între ele”, a tunat Morgan.

Când Susanna a comentat că femeile din clanul Kardashian arătau foarte diferit acum decât atunci când a început „E! Show” 2017, Piers a lansat o ironie: „Din întâmplare, ar putea fi un chirurg plastician?”

Mai departe, Piers a susținut că decizia de a nu mai filma KUWTK a fost luată din cauza cifrelor slabe ale audienţelor şi nicidecum pentru motivele invocate de celebra familie din SUA.

„După ce vor fi 14 ani, 20 de sezoane, sute de episoade și numeroase emisiuni secundare, vă suntem recunoscători tuturor celor care ne-ați urmărit în toți acești ani, pentru vremurile bune, cele rele vremuri, fericirea, lacrimile, numeroasele relații și copii.

Vom prețui pentru totdeauna amintirile minunate și nenumăratele persoane pe care le-am întâlnit pe parcurs.

Mulțumesc miilor de persoane și companii care au făcut parte din această experiență și, cel mai important, am o mulțumire deosebită pentru Ryan Seacrest, pentru că ai crezut în noi.

Ultimul nostru sezon va fi difuzat la începutul anului viitor, în 2021. Fără a ține pasul cu Kardashians, nu aș fi acolo unde sunt astăzi.

Sunt atât de recunoscătoare tuturor celor care m-au urmărit și m-au sprijinit pe mine și familia mea în ultimii 14 ani incredibili.

Acest spectacol ne-a făcut cine suntem și voi fi datori pentru totdeauna față de toți cei care au jucat un rol în modelarea carierei noastre și schimbarea vieții noastre pentru totdeauna”, a transmis Kim Kardashian, cu o avere estimată la 85 milioane dolari.

sursa: Daily Star