Culisele unui SCANDAL TV. Ce a făcut Dragoș Pîslaru în pauzele emisiunii cu Mihai Gâdea

Fostul ministru al Muncii, Dragoș Pîslaru, a postat un text în fiecare pauză publicitară a emisiunii lui Gâdea și anume în pauza de la ora 22.00, unul în pauza de la ora 23.00 și unul când a ajuns acasă, după ora 1.00.

„Pauză. Au plecat toți să vorbească între ei. Urmează tura a doua.

Dar românii trebuie să fie uniți, în ciuda dezinformării. Le-am cerut să prezinte scuze celor pe care i-au jignit, insultat, împroșcat cu noroi. Nici vorbă de așa ceva. Nu recunosc nimic. Nu învață nimic.

Dar românii vor simți adevărul și ne vom uni. Și cei tineri, și cei vârstnici. Și cei care au, și cei care nu au. Și cei de la oraș, și cei de la sat”, a scris acesta.

În cea de a doua pauză, europarlamentarul le-a transmis urmăritorilor săi că au început deja atacurile personale din „lipsă de alte subiecte”.

„Pauză. În lipsă de alte subiecte, au început atacurile personale. Că afaceri cu statul, că una-alta. Am învățat mulți ani despre politici publice. Am fost cercetător, am predat, am oferit asistență tehnică alături de echipe excelente. Nu am nimic de ascuns și sunt mândru că am putut să folosesc expertiza acumulatâ în țară și în afară pentru binele statului român, de la nivel local până la cel central. Când ai nevoie de un meseriaș, nu îl întrebi de preferințele politice, ci îl iei pe cel mai bun. Am lucrat în privat pentru clienți diverși, de la mici antreprenori la început de drum până la multinaționale. Am lucrat în sectorul public pentru primării de comună, dar și pentru județe întregi. Iar banii publici nu sunt banii lu’ baronul X sau Y, ci ai noștri, ai contribuabililor”.

În cea de a treia pauză, Adrian Pîslaru a declrat că nu va mai accepta astfel de „invitații” venite din aprtea Antenei 3.

„Am văzut reacțiile voastre. Și simt nevoia să vă răspund.

Nu am o problemă de curaj să îmi susțin ideile cu calm și fermitate în medii ostile. Mi se pare chiar important să ieșim din bulă. Până la urmă, chiar trebuie să vorbim cu toți românii.

Dar a fost o greșeală să credem că putem merge la emisiunea lui Mihai Gâdea să discutăm despre unitate și subiecte de interes pentru români și să le vorbim despre planurile USR-PLUS. Această emisiune continuă să aibă o agendă diferită, la fel ca în ultimii doi ani de guvernare Dragnea și PSD.

Nu vom mai accepta alte invitații în aceste condiții”, a mai scris europarlamentarul USR-PLUS pe Facebook.

