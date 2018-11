Pink Martini revine la Bucureşti cu o colecţie specială de cântece de iarnă

Mica orchestra de 12 artisti, ce canta in nu mai putin de 25 limbi, deschide sezonul deconcerte din iarna de la Bucuresti.





O aventura muzicala in jurul lumii, ce isi trage inspiratia din filmele musical Hollywoodiene ale anilor’40 si ’50 si imbina o varietate de genuri intr-o compozitie moderna si eclectica – Pink Martini aduce, pe orice scena pe care performeaza, un repertoriu multilingv si un sound ce nu poate fi clasificat dar garantat va ridica publicul in picioare. Ocazia de a asculta muzica lor sofisticata, cosmopolita si cu note vintage se va ivi din nou, la Sala Palatului, caci Events (www.events.ro) ii aduc din nou alaturi de publicul lor.

Si, cum si spectatorii abia ii asteapta, pe langa spectacolul programat pe 1 decembrie, Pink Martini vor mai sustine o reprezentatie si in data de 2 decembrie, pentru care biletele s-au pus in vanzare.Concertul din acest an va aduce, in premiera pentru Romania, colectia de cantece de iarna pe care trupa le-a cules din intreaga lume. De la colinde ucrainiene, frantuzesti, italiene, la cantece de iarna din Israel, Scotia sau Germania si cantece chinezesti de anul nou, ori celebrul White Christmas cantat in limba japoneza, toate vor rasuna pe scena Salii Palatului, intr-o splendoare muzicala.

Trupa iubeste Romania – Thomas Lauderdale, liderul trupei, a declarat ca Bucurestiul este o a doua casa pentru ei - si publicul ii iubeste la randul sau pentru impecabilele interpretari vocale si intrumentale si pentru interactiunea deosebita care transforma orice concert intr-o experienta completapentru spectatori. Spectacolele lor se tin cu casa inchisa caci a asculta Pink Martini e ca o calatorie la ceas de seara pe toate meridianele: din piatetele romantice ale Italiei pe malurile Bosforului, din cafenelele cochete din Paris in Orientul indepartat si din Asia misterioasa in orasele pline de verva ale Americii de Sud.

Infiintata in 1994 in Portland, Oregon, orasul natal al lui Lauderdale, ca o trupa ce urma sa combata zgomotul si mediocritatea perceputa de unii drept muzica, dupa mai bine de douazeci de ani, Pink Martini canta acum pe podiumurile defilarilor de moda, in muzee si la prestigioase festivaluri de film atat melodiile proprii cat si reinterpretari ale unor piese celebre ce garantat vor face spectatorii sa isi aduca la concert pantofii de dans.7

Biletele pentru concertul Pink Martini de la Sala Palatului, din Bucuresti, de pe 1 decembrie 2018, potfi achizitionate din reteaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone, Orange, Domo, librariile Humanitas, librariile Carturesti) sau online de pe www.eventim.ro. Biletele pana pe 2 decembrie inclusiv au costurile de le 290 lei (Bilet VIP), 240 lei (Categoria I), 190 lei (Categoria II), 150 lei (Categoria III) si 130 lei (Categoria IV).

