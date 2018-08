PÎCCJ a oferit NOI AMĂNUNTE din ANCHETA privind VIOLENȚELE din Piața Victoriei

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a oferit detalii noi despre ancheta care vizează violenţele din Piaţa Victoriei.





Conform anchetei, care este în desfășurare, s-au înregistrat 386 de plângeri penale.

În urma activităților desfășurate până astăzi, 21 august 2018, în cauzele având ca obiect cercetarea incidentelor violente petrecute cu ocazia manifestației din Piața Victoriei din București, au fost efectuate următoarele activități:

• În dosarul preluat de către Secția parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție numărul plângerilor penale înregistrate a ajuns la 386, fiind efectuate în continuare activități privind identificarea persoanelor care au fost implicate în comiterea violențelor.

• În dosarul înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de trei inculpați pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice (pentru doi dintre aceștia) și respectiv nerespectarea regimului armelor și munițiilor, în forma sustragerii unei arme (pentru cel de-al treilea). Cercetările continuă cu inculpații aflați în stare de arest preventiv.

• La Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București au fost înregistrate 22 de dosare penale, într-unul dintre acestea fiind începută urmărirea penală in personam, pusă în mișcare acțiunea penală și dispusă, totodată, măsura preventivă a controlului judiciar față de un inculpat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și ultraj. În celelalte 21 de dosare a fost începută urmărirea penală in rem sub aspectul săvârșirii uneia sau unora dintre următoarele infracțiuni: ultraj (17 cauze), lovire sau alte violențe (o cauză), distrugere (o cauză), instigare publică (o cauză), incitare la ură sau discriminare (o cauză), tulburarea ordinii și liniștii publice (o cauză), furt calificat (o cauză) și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase (o cauză).

