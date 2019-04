Drumul dintre PICCADILLY și Cogealac sau cum am ratat șansa să fiu profesor de țară. Reporter de Cursă lungă

În vara lu’ ’91 eram paznic de far și tare îndrăgostit de o gagică care nu scăpase nicio ocazie de a-mi cunoaște îndeaproape o juma’ de duzină de prieteni





Numa’ că pe mine, naiv cum eram și am rămas, mă durea la bască de aventurile ei. Că dacă ăia erau „prăjiturile”, io rămâneam „chifla” cea de toate zilele. Pe la începutu’ verii, oarecum nemuțumit de statutul de păzitor al unui bec la capătul digului de nord al portului Constanța, mi-am zis că trebe să schimb ceva în pitorescul meu mod de viață, în care trei zile eram liber și o zi mă odihneam. Că lucram în ture de 24 de ore la far urmate de trei zile libere. Și acu’ mi-e dor de vremurile alea în care pescuiam ca tizul meu de la Poarta Raiului și vindeam pește în Piața Grivița, la șapte jumate dimineața.

Și, mă mănâncă pe mine prin părțile perianale și mă înscriu la examen la Universitatea din Constanța, la Facultatea de Filologie. Că niscaiva literatură citisem, gramatică știam și vorbeam binișor și engleza. Examenele erau în trei zile consecutive și rezultatele se anunțau după 48 de ore.

„Schnell! Schnell!”

Mă duc io la primele două teste, engleza și gramatica. Mai rămăsese examenul la literatură. Numa’ că, na, belea. Mă întâlnesc cu gagica și hai la crâșmă în Mamaia. Pe timpu’ ăla eram tare prost, că beam doar Chardonnay și Traminer de Murtfatlar. Vinuri dulci, care-ți făceau ventilator în țeastă a doua zi de dimineață, într-o splendidă mahmureală. Mă trotilez io cu fata, la terasa Albatros – nu știu dacă mai e și azi – după care ni s-a făcut de altceva. Trecem strada, pe malul Siutghiolului – sau Ghiolul Mare, cum îi zic constănțenii – și luăm o cameră la hotelul Piccadilly. Recepționerul ne-a dat una la etajul patru.

O luăm noi pe scări, da’ ne mânca tare. Până sus am făcut fo două escale amoroase pe scări, între etajele superioare. Bine că n-a dat nimeni peste noi că ieșea ca-n filmele XXX nemțești, alea vechi în care ea, neepilată pubian, îi strigă partenerului la fel de păros: „Schnell! Schnell!”. Șansele erau, însă mici, că era fo două dimineața. Ce a urmat în cameră a fost ca-n peliculele regizate de John Hunter, pour les connaisseurs.

Am intrat ultimul și am ieșit primul

