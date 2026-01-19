Justitie

Primarul din Izvoarele, acuzat că i-ar fi trimis poze indecente unei fete de 13 ani. Cazul a ajuns la DIICOT

Silviu Cazacu.
Procurorii DIICOT și polițiștii de la combaterea criminalității organizate din Giurgiu au făcut, luni, percheziții într-un dosar ce vizează pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor, după ce primarul comunei Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, a trimis imagini indecente unei fete de 13 ani.

Anchetatorii au ridicat mai multe dispozitive de stocare a datelor

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, au anunțat că luni, 19 ianuarie 2026, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, la sediul unei instituții și la locuința unui suspect, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mai multe dispozitive de stocare a datelor, urmând să dispună percheziții informatice.

DIICOT

DIICOT. Sursa foto: Arhiva EVZ

„Audierile se vor desfășura la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu. Acțiunea este realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Giurgiu”, se mai arată în comunicatul de presă emis de DIICOT.

Părinții au obținut un ordin de protecție împotriva primarului

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că în acest dosar este vizat primarul comunei Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, care urmează să fie audiat.

Cazacu este acuzat că ar fi trimis, prin rețeaua de socializare Snapchat, imagini indecente unei fete de 13 ani. Părinții acesteia au obținut un ordin de protecție care îi interzice edilului să se apropie de fată și de familia ei, precum și să îi contacteze.

Edilul și-a recunsocut faptele

Edilul a anunțat pe rețelele de socializare că a fost deschis un dosar penal și le-a cerut celor care îl cunosc să nu îi „pomenească numele în discuții despre acea familie”.

„Pe această cale vreau să vă rog pe toţi prietenii, pe toţi cunoscuţii: nu vreau să-mi pomeniţi numele în discuţii despre acea familie, nu vreau să faceţi vreo discuţie de mine, nu trebuie absolut nimic. Este un dosar penal deschis în paralel, instanţa îşi va face datoria, la finalul acelui proces şi acelui dosar penal instanţa va hotărî dacă sunt sau nu sunt vinovat”, a spus edilul, pe

Totodată, el s-a suspendat din PNL, partid sub sigla căruia a fost ales.

Proiecte speciale