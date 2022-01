Pentru prima dată în istoria omenirii, astronomii dau lovitura. Ce vedem pe cer nu sunt doar stele. Priviți harta! FOTO

Imaginea de mai jos cu cerul nopții pare destul de normală, dar este ceva mult mai special decât stelele strălucitoare. Fiecare dintre acele puncte albe este o gaură neagră supermasivă activă. Și fiecare dintre acele găuri negre devorează material din inima unei galaxii aflate la milioane de ani lumină distanță.

Cu un total de 25.000 de astfel de puncte, astronomii au creat cea mai detaliată hartă de până acum a găurilor negre la frecvențe radio joase la începutul anului 2021, o realizare care a durat ani de zile de muncă asiduă.

Prima hartă din istoria omenirii cu găurile negre

„Acesta este rezultatul multor ani de muncă pe date incredibil de dificile”, a explicat astronomul Francesco de Gasperin de la Universitatea din Hamburg din Germania. „A trebuit să inventăm noi metode de a converti semnalele radio în imagini ale cerului”.

Când doar stau fără să facă mare lucru, găurile negre nu emit nicio radiație detectabilă, ceea ce le face mult mai greu de găsit. Atunci când o gaură neagră acumulează în mod activ material – învârtindu-l dintr-un disc de praf și gaz care o înconjoară la fel cum apa înconjoară o scurgere – forțele intense implicate generează radiații pe mai multe lungimi de undă pe care le putem detecta în vastitatea spațiului.

De ce este atât de specială harta de mai sus

Ceea ce face ca imaginea de mai sus să fie atât de specială este că acoperă lungimile de undă radio ultra joase, așa cum sunt detectate de LOFAR (Low Frequency ARray ) din Europa. Această rețea interferometrică constă din aproximativ 20.000 de antene radio, distribuite în 52 de locații din Europa.

În prezent, LOFAR este singura rețea de radiotelescoape capabilă de imagini profunde, de înaltă rezoluție, la frecvențe sub 100 megahertzi, oferind o vedere a cerului ca nimeni altul. Această eliberare de date, care acoperă patru procente din cerul nordic, a fost prima pentru planul ambițios al rețelei de a reda întregul cer nordic în frecvențe ultra-joase, LOFAR LBA Sky Survey (LoLSS).

Deoarece are baza pe Pământ, LOFAR are de depășit un obstacol semnificativ care nu afectează telescoapele spațiale: ionosfera. Acest lucru este deosebit de problematic pentru undele radio cu frecvență ultra joasă , care pot fi reflectate înapoi în spațiu. La frecvențe sub 5 megahertzi, ionosfera este opacă din acest motiv.

Frecvențele care pătrund în ionosferă pot varia în funcție de condițiile atmosferice. Pentru a depăși această problemă, echipa a folosit supercalculatoare care rulează algoritmi pentru a corecta interferența ionosferică la fiecare patru secunde.

„După mulți ani de dezvoltare de software, este atât de minunat să vezi că acest lucru a funcționat cu adevărat”, a spus astronomul Huub Röttgering de la Observatorul Leiden din Olanda.

Rezultatele au fost publicate în Astronomy & Astrophysics, informează sciencealert.