Foarte vehement cu privire la cazul care a făcut ocolul României, Mircea Badea este convins că bătăușa ar trebui internată la un spital de psihiatrie.

Amintim că vedeta Trustului Intact are un băieţel care se pregăteşte pentru noul an şcolar şi pentru o clipă s-a pus în locul familiei fetiţei agresate brutal.

„Văd că pe făptura asta de 14 ani grav dereglată și pe familia ei nu-i bagă nimeni în spitalul de Psihiatrie, acolo unde îi este locul pentru a fi examinată, pentru că e clar că are o problemă gravă.

Avocatul familiei descreieratei de 14 ani, pentru că niciun om normal indiferent de vârstă nu are cum să facă așa ceva – are niște probleme psihice grave și ar trebui investigată medical – , îmi transmite că familia aceasta de bizari, ca să nu le spun altfel, se simte amenințată de ce am postat eu pe Facebook.

Asta e o veste bună. E bine că se simte amenințată, e un gest de normalitate. Dacă Doamne ferește s-ar fi întâmplat copilului meu aveam cu totul și cu totul alt breaking news azi”, a spus Badea în emisiunea pe care prezintă.

Mai departe, realizatorul tv a revenit la un subiect care a dat naştere unor polemici cu Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

„Această făptură de 14 ani… Ea nu mai e chiar un copil, că la 14 ani ai buletin. Să faci așa ceva înseamnă că ai niște probleme foarte grave cu căpuțul și interiorul.

Ea în acest moment este în libertate. Este foarte greșit. Familia este în libertate. Este foarte greșit.

Văzând declarațiile tatălui după ce a făcut fata îți dai seama, de fapt, că e o mare problemă acolo.

La noi în România s-au internat cu forța oameni care nu au avut altă culpă decât că sunt bolnavi de Covid-19 și au fost internați cu forța, deși erau oameni de bună-credință care s-ar fi dus acasă la ei și s-ar fi izolat.

Văd că pe făptura asta de 14 ani grav dereglată și pe familia ei, n-o bagă nimeni în spitalul de Psihiatrie acolo unde îi este locul pentru a fi examinată pentru că e clar că are o problemă gravă ea, și văzând declarațiile tatălui și familia ei.

Dacă tot s-au internat cu forța oameni de COVID trebuie internați cu forța și ăștia care fac astfel de lucruri după părerea mea mult mai grave decât COVID.”

De tirul lui Mircea Badea n-a scăpat nici mama agresoarei, care, culmea!, lucrează la Protecția Copilului:

„Dacă aia mai lucrează mâine la Protecția Copilului va fi Revoluție în România, vă promit eu. Nu există limită la ceea ce aș putea să fac în materie de așa ceva.

Tatăl lucrează la Rovinari. A zis că a fost foarte ocupat la serviciu. Păi dacă a fost atât de ocupat la serviciul lui de la Rovinari, atunci poate că serviciul ăsta uite la ce duce.

De aia el trebuie să zboare. Dacă nu zboară ăsta până mâine de la Rovinari… atunci bine.”

Înaintea acestor păreri, Mircea Badea a avut un dialog chiar cu Narcis Nădrag, avocatul fetei de 14 care a generat actele de violenţă.

Avocatul agresoarei a intervenit telefonic în emisiunea „Sinteza zilei” și a precizat că nimeni nu este de acord cu ce s-a întâmplat.

De asememea, acesta subliniat că „este de o gravitate extremă ce s-a întâmplat cu acești copii”.

„Totuși, vorbim de o persoană de 14 ani și victima e cu opt luni mai mică decât ea. Nu putem vorbi de o agresiune la o persoană de vârstă diferită sau la un alt interval de vârstă foarte mare.

Să vorbim despre părinți fără să cunoaștem situația mi se pare aberant. Părinții sunt fără antecedente penale, cu locuri de muncă, și-au crescut copilul cu credință și și-au crescut copilul așa cum au știut dumnealor.

Răspunderea penală, așa cum știm cu toții, este personală. Nimeni nu spune că este normal ceea ce a făcut această minoră, nimeni nu spune că nu trebuie să se ia măsurile legale cu ea dar să spunem că vorbim de tortură…

Este vorba de un certificat medical de 8, 9 zile de îngrijiri medicale. Nu vrea nimeni să ia apărarea, nu vrea nimeni să minimalizeze efectul acestor imagini…

Dar este mult prea mult să spunem că facem demersuri să dăm afară doi oameni de la serviciu, oameni care nu au niciun fel de abatere disciplinară.

De fapt, nici minora – şi am depus la dosarul cauzei atât situația școlară cât și situația comportamentală – nu a avut niciodată nicio abatere disciplinară la școală.

Mai mult decât atât, rezultatele școlare sunt remarcabile. Din păcate, părinții nu au avut niciun fel de cunoștință de un comportament violent al fiicei lor până la acest moment”, a spus Nădrag.

Ulterior, între Mircea Badea şi avocat a urmat un schimb de replici: „Dacă agresoarea asta s-a simțit amenințată de ce am scris eu pe Facebook, abia aștept să îmi faceți plângere penală. Vă invit să îmi faceți plângere penală, vă invit.

Narcis Nădrag: Nu avem un interes să vă facem plângere penală, este opinia dumneavoastră pe care o respect. Toată lumea este oripilată de comportamentul acestor copii, nimeni nu neagă.”

„Stimați telespectatori, eu vă promit că fac revoluție în țara asta dacă nu îi bagă pe toți din familia asta la psihiatru forțat și pe ăia care s-au uitat. Fac revoluție în țara asta”, încheiat Mircea Badea.

