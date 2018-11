Pensii. Alerta! Cazurile care au scandalizat România. Au rămas fără pensii. Punctul nevralgic al legii i-a ruinat

Militarii care au fost pe câmpurile de luptă din Afganistan sau Irak sunt nemulțumiți datorită modificărilor din Legea pensiilor. Mulți dintre acești eroi naționali au ieșit din sistem de mai bine de 10 ani nu au nici acum dreptul la pensie militară deoarece la acel moment erau angajați pe bază de contract. Necazul este că la acea vreme, acei soldați aveau vârsta de 40 de ani și potrivit legilor în vigoare nu aveau dreptul să iasă la pensie





Acum, legea îi obligă să aştepte până împlinesc 63 de ani ca să aibă o pensie lunară. Oamenii şi-au căutat dreptea în instanţă, potrivit stirileprotv.ro

Laurenţiu Chira are 51 de ani şi a avut numeroase misiuni în teatrele de operaţiuni din Angola sau Afganistan. Însă, pentru că în 2008 legea nu le mai permitea soldaţilor care împlinesc 40 de ani să lucreze, a fost scos din sistem fără nici o pensie. Şi asta pentru că la acea vreme era angajat doar pe bază de contract care se reînnoia în fiecare an.

Acum, Ministerul a hotărât să îi recunoască perioada lucrată şi dreptul la pensie militară. Dar bărbatul, cu o vechime de 16 ani în armată, mai are de aşteptat. Conform legii, prima pensie o va putea primi doar după împlinirea a 63 de ani, la fel ca un salariat civil.

Cpt. Laurenţiu Chira, militar în rezervă: “Am trei misiuni internaţionale Angola, Irak, Afganistan. Suntem militari daţi afară din motive neimputabile nouă, s-a as chimbat legea şi schimbându-se legea am rămas pe dinafară. Deja avem colegi care au fost pensionaţi din armata la vârsta de 48,49,50 de ani.”

În aceeaşi situaţie se afla şi Ioan Lup care a fost scos din sistem la 35 de ani.

Cpt. Ioan Lup, militar în rezervă: ”În 2002 am fost plecat în misiune în Kosovo, când m-am întors din misiune mi s-a adus la cunoștință că trebuie să părăsesc armată că împlinesc 35 de ani. Era 35 de ani atunci limita de vârsta că nu fac faţă, cu toate că dădeam teste psihologice, pregătire fizică, toate le treceam. Este nedrept pentru că n-am plecat că am vrut noi, am plecat ca aşa a fost.”

Reporter: “Vă pare rău acum pentru acel jurământ depus?“ Liviu Rebreanu, militar în rezervă: “Ne pare.”

Niculae Berceni, militar în rezervă: “Dacă noi nu eram daţi afară eram în pensie, legal, conform legii în vigoare. Problema e că ne-au dat afară fără o reconvensie profesională, nimic. Ca să munceşti 18 ani într-o instituţie , ca să te reîntorci în viaţa civilă te adaptezi un pic mai greu.”

Avocaţii militarilor cer acum în instanţă o deducere a vârstei standard de pensionare.

Iuliana Wolf, avocat: ”În momentul în care ajung abia la 63 de ani îşi vor deschide dreptul la pensie/având în vedere că au fost scoşi din sistem aşa cum au fost scoşi ar fi oportun să le fie reglementat şi dânşilor aceleaşi drepturi ca şi celor care la momentul acesta fac acelaşi lucru ca şi dumnealor.”

Consiliul pentru combaterea discriminării a stabilit ca cei trecuţi în rezervă au fost nedreptăţiţi. În această situaţie se afla aproximativ 300 de militari.

