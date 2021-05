Poezia „Peneş Curcanul” am învățat-o cu toți la școală. Este una din creațiile lui Vasile Alecsandri care ne aduce aminte de războiul pentru independență din 1877, de eroii care au făurit România. Poate că întotdeauna v-ați întrebat dacă eroul poeziei a existat cu adevărat.

Vasile Alecsandri a dedicat o poezie lui Peneş Curcanul, în care cântă vitejiile acestuia şi a celor „9 din Vaslui” în lupta pentru independenţa României. Despre momentul înmormântării lui Vasile Alecsandri se relatează că atunci când a fost momentul să-i fie ridicat sicriul, din mulţime s-a auzit comanda: „Cei nouă din Vaslui şi cu sergentul zece…Ridicaţi!”. Astfel a fost purtat marele poet pe ultimul drum de către „curcanii” lui Peneş.

Evenimentul Istoric vă oferă povestea acestui erou (vezi VIDEO), un român care și-ar fi dat viața pentru țară. Așa cum l-a descoperit Vasile Alecsandri și cum a povestit el însuși. O poveste adevărată care ne demonstrează că adevăratul patriotism nu are bariere în timp și spațiu.

Peneș Curcanul

Plecat-am nouă din Vaslui,

Şi cu sergentul, zece,

Şi nu-i era, zău, nimănui

În piept inima rece.

Voioşi ca şoimul cel uşor

Ce zboară de pe munte,

Aveam chiar pene la picior,

Ş-aveam şi pene-n frunte.

Toţi dorobanţi, toţi căciulari,

Români de viţă veche,

Purtând opinci, suman, iţari

Şi cuşma pe-o ureche.

Ne dase nume de Curcani

Un hâtru bun de glume,

Noi am schimbat lângă Balcani

Porecla în renume!

(…)

Trei zile-n urmă am răzbit

Prin Dunărea umflată,

Şi nu departe-am tăbărât

De Plevna blestemată.

În faţa noastră se-nălţa

A Griviţei redută,

Balaur crunt ce-ameninţa

Cu gheara-i nevăzută.

(…)

Şi eu, când ochii am închis,

Când mi-am luat osânda:

„Ah! pot să mor de-acum, am zis

A noastră e izbânda!”

Apoi, când iarăşi m-am trezit

Din noaptea cea amară,

Colea pe răni eu am găsit

„Virtutea militară”!…

Ah! da-o-ar pomnul să-mi îndrept

Această mână ruptă,

Să-mi vindec rănile din piept,

Iar să mă-ntorc la luptă,

Căci nu-i mai scump nimică azi

Pe lumea pământească

Decât un nume de viteaz

Şi moartea vitejească!

Mirceşti, august 1877

