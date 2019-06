SECRETUL RUȘINOS al Valentinei Pelinel. Ce n-a reușit să facă nici până la 38 de ani nevasta lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel, soția lui Cristi Borcea va împlini 39 de ani în decembrie, dar nu și-a dat BAC-ul nici până în ziua de azi.





BAC 2019. Valentina Pelinel este unul dintre cele mai de succes modele din România. De-a lungul timpului, aceasta a avut numeroase colaborări cu branduri importante din străinătate, iar în ultimii ani, a fost vânată de presa tabloidă după ce s-a cuplat cu Cristian Boureanu și Cristi Borcea.

Deși la finele lui 2019 Valentina va împlini 39 de ani, aceasta nu și-a dat BAC-ul nici până în ziua de azi. Chiar dacă a intrat la liceu cu o notă foarte bună, blonda a decis să plece din țară, pentru a se dedica unei cariere de model.

„În școală nu eram bună la matematică, dar mă descurcam la română. Vreau să lămuresc și chestia asta cu Bac-ul. Am intrat la Sava cu 9.40. Eram singura dintre elevii buni care nu și-a permis să facă meditații. Am plecat din țară pentru că muream de foame și nu-mi pare rău că am făcut-o. Așa am prins trenul ăsta. E adevărat că nu m-am întors să dau Bac-ul și mi-o asum”, a declarat Valentina Pelinel.

BAC 2019 | Valentina Pelinel: „Nu m-am gândit să dau BAC-ul"

Valentina nu resimte „presiunea BAC-ului". Mai exact, a dezvăluit faptul că nu are planuri în acest sens.

„Nu m-am mai gândit când îmi voi da Bac-ul. Multe persoane au urmat școli particulare, plătite. Oamenii mă cunosc, știu să vorbesc, fac dezbateri. Niciodată nu vorbesc mai mult decât pot să duc, despre lucruri pe care nu le cunosc”, a mărturisit ea.

Spre deosebire de Valentina Pelinel, Cristi Borcea (49 de ani) și-a luat BAC-ul. Omul de afaceri a finalizat studiile la vârsta de 26 de ani.

