Deși nu obișnuiește să se afișeze astfel, Irina Rimes s-a lăsat fotografiată pe plajă, în costum de baie. La fel ca mulți alții, artista a dat o fugă la mare în weekendul trecut, unde s-a lăsat pozată în costumul de baie (foto jos). Încă nu se știe exact dacă Irina Rimes se află într-o relație de dragoste, dar ea a avut parte de o căsnicie eșuată.

Vedeta a fost căsătorită cu Andi Bănică, însă lucrurile nu au mai funcționat între ei. Motivul divorțului a fost infidelitatea. Bărbatul reușise să își și lase amanta însărcinată.

După ce a aflat de relația extraconjugală a bărbatului, Irina Rimes a divorțat, a trecut prin depresie, dar a reușit să depășească momentele grele și și-a refăcut viața alături de Killa Fonic, potrivit cancan.ro. Artista petrece vacanțele împreună cu el, acumulând amintiri de neuitat. Cei doi au postat chiar și imagini din vacanțele exotice de care s-au bucurat.

„Am fost şi în depresie, am fost şi am tăcut, nu am cântat deloc, am scris piese şi le vindeam cu 300 de euro interpreţilor şi celor buni şi celor penibili din Republica Moldova doar ca să facem un ban, să putem cumpăra un glet ca să facem o reparaţie într-un apartament că trăiam într-un loc unde nu se putea locui efectiv. Am făcut, am trecut prin toate astea.

Am fost şi acolo jos, dar şi aici sus numai că eu nu mă plâng de toate astea şi mie mi se par lucruri normale, sunt lucruri prin care ar trebui să treacă un om ca să preţuiască ce e acolo sus. Până nu guşti ce e acolo jos, nu preţuieşti ce e acolo sus”, a spus artista în trecut.

La începutul lunii iunie, Irina Rimes a postat pe pagina ei de YouTube albumul „Pastila”, iar în luna mai a lasant piesa „Sare pe rană”, care a depășit 2 milioane de vizualizări.