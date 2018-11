BOMBA POLITICĂ a ZILEI. Vicepremierul Paul Stănescu a DEMISIONAT

Vicepremierul Paul Stănescu a demisionat din funcția deținută în Executiv după o perioadă mai lungă de tensiuni între acesta și Liviu Dragnea, șeful PSD.





„În contextul evenimentelor din ultima vreme de pe scena politică, vă aduc la cunoştinţă că astăzi, 26 noiembrie, mi-am depus cererea de demisie din funcţia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Aceasta a fost înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 16495/26.11.2018.

Am spus-o şi o repet: sunt un om de onoare, responsabil și implicat, nu am urmărit niciun interes personal şi nu m-am agăţat niciodată de vreun scaun! Referitor la mandatul meu de ministru, vreau să spun că l-am acceptat cu greu, la insistențele conducerii partidului, dar, atât timp cât am ocupat această funcție, am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru a-mi exercita atribuţiile la minister cu responsabilitate şi implicare, în așa fel încât nimeni să nu aibă ce să-mi reproșeze!

Am fost în permanenţă orientat către obiective cu impact la nivelul populației, iar prioritatea mea, ca viceprim-ministru şi ministru al dezvoltării, a fost reprezentată de investiţiile în infrastructura de sănătate, educație, locuire, apă şi canalizare!

Cred, în continuare, că ţara are nevoie de unitate și de guvernare responsabilă, le mulţumesc tuturor celor care au avut încredere în mine şi m-au sprijinit, precum şi colegilor din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, alături de care am făcut o echipă extraordinară!”, a declarat Paul Stănescu după demisie.

Codrin Ștefănescu, secretarul general al PSD, a oferit prima reacție după demisia lui Paul Stănescu din fruntea Ministerului Dezvoltării.

" A fost o decizie bărbătească. Paul Stănescu a respectat deciziile statutare ale partidului. Mingea este în terenul domnului Iohannis. Sper să nu ne lase fără doi miniștri cu o lună înainte de preluarea președinției Consiliului UE. A fost foarte clar că decizia luată în CEx a fost în contextul problemelor ridicate de președintele României. Nu ne așteptam să ne refuze de două ori. Toată România trebuie să se adapteze după hachițele unui singur om. Partidul a decis. Din păcate, domnul Werner a anunțat România că se va mai gândi până după Decembrie. (...) Domnul Iohannis ne laudă când iese din țară și ne critică atunci când suntem aici", a declarat Codrin Ștefănescu pentru Antena3.

