Pățania unui bucureștean la pompa de benzină. Cum a fost înșelat. Foto

Un bucureștean a relatat despre o întâmplare trăită la o benzinărie aflată în Prelungirea Ghencea. Șoferul spune că mașina are un rezervor cu o capacitate de 40 de litri. După ce a făcut plinul, a constat că pe monitorul pompei arăta 43,11 de litri. Şi pe bună dreptate se întreabă cum e posibil aşa ceva.

Un bucureștean: „Din ciclul „Sunteți niște hoți, sunteți niște javre!”

Mai jos că vă redăm textul integral despre pățania bucureșteanului, care acuză faptul că a fost furat la pompa de benzină:

„Din ciclul „Sunteți niște hoți, sunteți niște javre!”. Dimineață m-a luat un prieten de acasă cu mașina lui , să mergem undeva. Am oprit la LUKOIL Prelungirea Ghencea, să bage benzină. Ei, treaba e că mașina lui are rezervor de 40 de litri…… Cum or fi intrat 43 de litri….caut să înțeleg, dar nu pot pricepe…….”.

Acesta este masajul postat de bucureștean pe contul său de Facebook.

Am plătit pentru 50 litri de benzină, deși rezervorul mașinii are doar 45

O șoferiță din Bacău acuză o benzinărie de faptul că a taxat-o nejustificat pentru câțiva litri de carburant pe care aceasta nu i-a folosit. Femeia a plătit pentru peste 50 de litri, deși talonul vehiculului demonstrează că rezervorul acestuia are o capacitate de numai 45 de litri.

„Azi am constatat cu stupoare că autoturismul pe care îl conduc (zilnic) de aproape 4 ani s-a transformat dintr-un auto de oraș (1.2L) într-un bolid… Alimentez cu carburant aproape lunar (+/- 2-3 zile), de fiecare dată plinul, și niciodată cantitatea de combustibil cu care am alimentat nu a depășit 42 litri. De fiecare dată las pompa pe modul “automat”, sa “sară” singură atunci când rezervorul s-a umplut. Azi am oprit-o la 50.31 litri, deoarece n-am înțeles de ce (deși s-a depășit capacitatea rezervorului) continua să alimenteze”, a povestit femeia.

Aceasta i-a cerut explicații unei angajate ale benzinăriei, care a recunoscut că și alți clienți au raportat aceeași problemă. Un al doilea angajat a încercat să o convingă că problema nu este pompa, ci cunoștințele șoferiței despre propriul vehicul.