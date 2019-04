Vești excelente pentru mii de români. Se dau tichete sociale pentru Paște, de la Primărie

Cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale, primăriile din Galați, Slatina și Constanța vor acorda tichete de masă speciale pentru persoanele care se află într-o situație financiară precară. Pe lista persoanelor care vor beneficia de aceste tichete se numără pensionarii cu venituri mici, persoanele cu handicap și familiile monoparentale.





Valoarea tichetelor sociale și criteriile de acordare se vor stabili de primării și consiliile locale.

În ceea ce privește destinația tichetelor sociale, ele pot fi folosite în primul rând pentru achiziționarea de alimente, dar și a unor produse de curățenie și igienă personală, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, în anumite cazuri. Cu aceste tichete nu se pot cumpăra însă țigări sau băuturi alcoolice. Ce documente trebuie depuse.

La Galați, unde un tichet social are valoarea de 100 de lei, persoanele care întrunesc cerințele stabilite de primărie, printre care un venit net pe membru de familie de sub 700 de lei și absența unor proprietăți (locuință, mașină, teren, etc) trebuie să depună o cerere tip, actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei, acte privind situația financiară, acte medicale care să ateste starea precară de sănătate.

Oamenii aflați în nevoie pot depune cereri de luni până joi, între orele 8.30 şi 15.00, iar vineri, între orele 8.30 şi 12.00. În conformitate cu HCL nr.163 din 11 aprilie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita un ajutor de urgență sub formă de tichete sociale următoarele categorii de persoane:

pensionarii singuri sau familii de pensionari fără aparținători legali sau ai căror susținători legali nu au posibilități financiare; – familii cu patru sau mai mulți copii în întreținere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învățământ;

familii monoparentale cu doi sau mai mulţi copii în întreţinere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învăţământ;

Solicitanții trebuie să întocmească un dosar întreg pentru ajutorul de 100 de lei

familii confruntate cu probleme grave de sănătate a membrilor acestora, care în urma anchetei sociale, a detalierii bugetului familiei, a cheltuielilor lunare şi a actelor medicale prezentate la dosar, reprezintă cazuri sociale;

persoanele adulte cu handicap gradul I, II, III; – persoane/familii cu alte situaţii sociale deosebite, constatate în urma efectuării anchetei sociale. Toate persoanele menționate mai înainte trebuie să îndeplinească mai multe condiţii pentru a putea beneficia de acest ajutor social în valoare de 100 de lei. În primul rând, venitul net pe membru de familie trebuie să fie sub 700 lei/lună.

La Slatina, tichetele sociale vor fi acordate persoanelor cu handicap grav sau accentuat și pensionarilor cu venituri lunare, indiferent de sursă, situate sub 1.200 de lei. La cererea scrisă trebuie anexate, în copie, dovada de pensionar, actul de identitate al solicitantului, precum și documente din care să rezulte apartenența la categoria de persoană cu dizabilități, dacă este cazul.

La Constanța, primăria a ales un program diferit pentru acordarea tichetelor sociale, care vor ajunge la beneficiari în opt tranșe, pe parcursul întregului an. Fiecare tranșă înseamnă patru tichete valorice a câte 10 lei fiecare. Dosarul depus în acest sens trebuie să cuprinsă o cerere tip, copie după buletin sau carte de identitate valabile cu mențiunea ”conform cu originalul, precum și dovada de venit, după caz, potrivit dcbusiness.ro

