Pasiunile ciudate pe care l-au avut marii dictatori ai lumii. Notițele lui Stalin, marea dragoste a lui Gaddafi li obsesia lui Castro

Dictatorii sunt cunoscuți și pentru obiceiurile lor ciudate pe care le-au avut de-a lungul vieții. Temerile și urile lor meschine sunt și ele fascinante. Interesant și surprinzător este și ce le plăcea și ce iubeau unii dintre cei mai cruzi și mai tiranici conducători din lume.

Notițele vulgare ale lui Stalin

Iosif Vissarionovici Stalin avea obiceiul bizar de a lăsa notițe grosolane scrise cu pix albastru sau roșu pe reproduceri de nuduri masculine schițate de pictori ruși din secolul al XIX-lea. Din când în când, el defăima imaginile în sine, dar de obicei se limita la a lăsa comentarii pe margini. Unele dintre aceste însemnări erau de natură politică, adresate tovarășilor în viață sau morți.

Lângă un nud masculin din secolul al XIX-lea desenat de artistul Vasili Surikov, Stalin a lăsat un bilet pentru activistul bolșevic Karl Radek, cu care s-a certat și pe care l-a executat ulterior: „Radek, ticălos roșcat, dacă nu te-ai fi pișat în vânt, dacă nu ai fi fost atât de rău, ai fi fost încă în viață.”

Pe o schiță a unui bărbat gol cu barbă, Stalin a desenat un triunghi inversat deasupra penisului bărbatului și apoi a scris: „De ce ești atât de slab? Studiază marxismul!” Analiștii au sugerat că acest lucru arată că Stalin era un homosexual latent și/sau homofob, iar mesajul a fost lăsat probabil pentru Mihail Kalinin, un bolșevic marginalizat.

Pasiunea liderului din Libia, Gaddafi

Muammar al-Gaddafi, fostul dictator al Libiei, se pare că a avut o pasiune foarte mare pentru fostul secretar de stat american Condoleezza Rice. În 2007, el vorbea elogios la televiziunea Al Jazeera: „O susțin pe draga mea africană de culoare. Admir și sunt foarte mândru de modul în care se apleacă și dă ordine liderilor arabi. Da, Leezza, Leezza, Leezza, Leezza . . . O iubesc foarte mult”.

Când l-a vizitat pe dictator în 2008, acesta a salutat-o punându-și mâna pe inimă, un salut libian rezervat femeilor. El a copleșit-o cu cadouri, inclusiv un medalion, o lăută, un inel enorm, brățări și un exemplar cu autograf al cărții sale. Ea i-a dăruit un sigiliu al Statelor Unite inscripționat cu semnătura ei, despre care el a spus că este frumos. În timpul vizitei, a așezat-o la masă pentru a viziona un colaj video cu fotografii ale sale, pe muzica pe care o comandase special pentru ea.

Condoleezza a scris: „La sfârșitul cinei, Gadhafi mi-a spus că a făcut o casetă video pentru mine. Uh oh, m-am gândit, ce va fi asta? Era o colecție destul de nevinovată de fotografii cu mine alături de lideri mondiali – președintele Bush, Vladimir Putin, Hu Jintao și așa mai departe – pe muzica unui cântec numit „Black Flower in the White House”, scris pentru mine de un compozitor libian. A fost ciudat, dar cel puțin nu a fost vulgar”.

Dictatorul ugandez Idi Amin a dezvoltat o obsesie ciudată față de Scoția, în timp ce servea în King’s African Rifles. Acolo unde avea comandanți scoțieni. Când a ajuns la puterea absolută în Uganda, și-a manifestat disprețul față de britanici și admirația față de scoțieni. „Dacă te duci în Scoția, vei vorbi cu oamenii. Ei te vor primi în casa lor. La englezi, dacă văd un negru, spun că este maimuță sau câine”. Autorul romanului „Ultimul rege al Scoției”.

Giles Foden, a afirmat: „Atașându-se de Scoția – și în special de ideea unei Scoții independente – a reușit să păstreze o legătură cu puterea colonială.” În 1974, s-a oferit să fie noul rege al Scoției, iar în 1976 există imagini cu o trupă afro-americană mărșăluind pe străzile din Uganda purtând un costum kilt complet și cântând la tobe și cimpoaie.

Fidel Castro, un consumator înrăit de lapte

Fostul dictator al Cubei, Fidel Castro, este cunoscut de mult timp pentru obsesia sa ciudată pentru vaci, lapte și alte produse lactate. Se spune că ar fi preferat laptele în locul apei, ceea ce este neobișnuit într-o țară hispanică. Se spune că ar fi fost capabil să recunoască din vedere toate vacile pe care le deținea.

Odată, l-a lăsat pe ministrul cubanez al Comunicațiilor, Enrique Oltuski, să se ocupe de vacile sale. Otuski a mutat o parte din vite într-o altă locație, dar Castro a observat imediat că acestea lipseau la o inspecție. El a scris o notă furioasă: „Enrique, tu crezi că ai cele mai mari boașe din această țară; dar nu este așa. Există cineva cu unele și mai mari.”

Castro a impus dragostea sa pentru lapte poporului cubanez. Până atunci, aproape tot laptele fusese transformat în brânză, unt sau lapte condensat. În anii 1960, a cumpărat utilaje din Olanda și Suedia pentru a produce iaurt, brânză și înghețată de înaltă calitate. De asemenea, a construit în Havana unul dintre cele mai mari saloane de înghețată din lume și l-a numit Coppelia’s.

Luxul orbitor în care trăia Mobutu

Dictatorul Mobutu Sese Seko din Zair era obsedat de viața de lux, cheltuind milioane, în timp ce majoritatea populației sale trăia într-o sărăcie cruntă. Deși țara avea rezerve mari de cupru, cobalt și diamante, Mobutu a deturnat aproximativ 6,3 miliarde de lire sterline, o sumă egală cu datoria națională. După ce a preluat puterea în urma unei lovituri de stat susținute de CIA, statutul său de bastion împotriva răspândirii comunismului în Africa a făcut ca Statele Unite să ignore jefuirea bogăției și a resurselor țării.

O mare parte din averea sa a fost concentrată în străinătate. El deținea un castel în Belgia, case în Bruxelles, Veneția, Paris și Abidjan, precum și un castel în Spania. De asemenea, avea o cramă cu peste 2.500 de vinuri de colecție la Villa del Mare de pe Coasta de Azur. Copiii săi erau duși la școală cu elicopterul A construit un aeroport internațional masiv pentru a găzdui zboruri către Europa pentru cumpărături masive, în timpul cărora el și anturajul său masiv cheltuiau până la 1 milion de dolari pe săptămână.