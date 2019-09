Desigur, exgerez, dar dacă asculți ce se discută la televizor pe marginea unor cazuri care au răscolit societatea sau citești comentarii pe paginile de socializare, cam aceasta este tușa care ți se imprimă mental. Românii au „de lucru”, de zile bune, cu disecarea disparițiilor Alexandrei și Luizei, iar acum, cu abominabila crimă din Gura Șuții, a cărei victimă a fost Adriana, o fetiță de 11 ani. Sunt reacții firești pentru orice societate, iar oamenii vin și pun întrebări, atrag atenția asupra unor disfuncționalități ale sistemului autorităților ce trebuie să se ocupe cu siguranța cetățeanului, oferă date noi despre eveniment sau despre fapte similare, ba își dau pur-și-simplu cu părerea.

Beneficiari ai acestor preocupări și dezbateri publice sunt, chiar dacă sună cinic, politicienii. Îi vezi prin studiourile TV pe parlamentari sau miniștri cum aduc acuzații polițiștilor și procurorilor (să ne-nțelegem, nu vorbesc de anchetatorii care au dat dovadă de prostie și ticăloșie!), critică activitatea medicilor legiști, îi contrează pe psihologi sau alți specialiști și, cu sârg, se împroașcă unii pe alții cu acuze ce țin de politica partidelor din care provin. Sunt fericiți că nu-i întreabă nimeni despre ce au făcut ei, aleșii poporului și legiuitorii țării, ca Ministerul de Interne să nu se prăbușească, să nu i se taie „brațele” Poliției, alea cu care agenții pipăiau tot ce mișcă pe o stradă. Nu-i mai întrebă nimeni de ce au votat ca legea să le permită polițiștilor pensionarea până în 55 de ani, de ce codurile penale și de procedură sunt varză, de ce interpelările lor de la tribuna Parlamentului au ca subiect orice altceva decât problemele reale alte societății: siguranță, sănătate, educație, locuri de muncă, transporturi sau lipsa de celeritate și abuzurile din instituțiile care contribuie la actul de justiție.

Nu mai departe decât duminică seară am văzut o mână de parlamentari din toate partidele care contează în emisiunea lui Cosmin Prelipceanu. Jurnalistul îi chemase să comenteze pe marginea cazului fetiței ucise în județul Dâmbovița, revoltat că procurorul și polițiștii din Târgoviște nu-și făcuseră treaba, că nu reușiseră să o salveze pe Adriana din mâinile pedofilului. Ei bine, politicienii aproape tot timpul s-au acuzat între ei în loc să identifice cauze și să găsească soluții!

În fond, partidele lor s-au perindat pe la putere în toți acești 30 de ani. Să le spun eu că știu foarte bine că în mediul rural s-au dezvoltat, de ani de zile, rețele de racolare a fetelor de 12-15 ani pentru a fi „lansate” în industria prostituției? Nu știu oare deputații și senatorii, cu presupusă activitate în teritoriu, că multe din copilele acestea sunt convinse ușor ca să accepte acte sexuale contra cost din cauza sărăciei sau a lipsei de perspectivă pentru un loc de muncă în comună sau la oraș?! Știu foarte bine, așa cum o știu și eu și alți jurnaliști care am semnalat prin articole de presă ce se întâmplă în zonele rurale, acolo unde agricultura a rămas un hobby al bătrânilor, iar vizionarea filmelor porno a devenit nelipsită din multe familii.

Din păcate, când vreunul dintre parlamentari pune piciorul în vreun sat sau comună, o face doar ca să facă promisiuni în schimbul voturilor și nicidecum să stea de vorbă cu cei doi polițiști de la post sau cu primarul despre problemele cu care se confruntă, să găsească soluții sau rezolvări. Putere și drepturi au, fiindcă sunt membri în tot felul de comisii parlamentare, au posibilitatea să sesizeze public disfuncțiile constatate la nivelul oricărei instituții. Din păcate, nepăsarea e plătită bine. V-am arătat în Evenimentul zilei, în articolele privind averile lor, că venitul anual al unui parlamentar se înscrie între 120.000 de lei și 145.000 de lei. Sper doar ca în viitor, când senatori, deputați sau miniștri vor fi invitați în studiourile TV, unul dintre jurnaliști să-i ia la întrebări la modul serios. Să-i pună să explice ce au făcut ei pentru a nu avea o țară în care orice e posibil.

Polițiștii din Dâmbovița spun că au avut ghinion, că l-au descoperit pe olandez când acesta era deja în avion, în drum spre Amsterdam. Vom vedea. Oricum, faptul că i-au dat de urmă și că au descoperit cadavrul fetiței doar după două zile, îi scoate din sfera prostiei și ticăloșiei de care au dat dovadă anchetatorii de la Caracal și Craiova. Examinarea de către legiști a trupului nealterat de putrefacție sau devorat de animale dă posibilitatea ca rezultatele necropsiei să fie probe solide în dovedirea criminalului pedofil. Iar dacă am adus în discuție „criminalul pedofil”, trebuie să recunoaștem cu amărăciune că noi, românii, am dat dovadă de multă indolență în ceea ce privește deviațiile sexuale. Din codul penal a fost scos termenul de pedofil, iar modificările făcute în primăvară, de Camera Deputaților, sunt de tot râsul, fiindcă acum se acordă pedepse mult mai mici, iar liberarea condiționată face ca agresorul sexual să fie condamnat cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. De exemplu:

Actul sexual cu un minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani e pedepsit de Codul Penal cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Agresorul ar putea fi eliberat după executarea a doar 3 ani şi jumătate de închisoare.

Întreţinerea oricărui act de natură sexuală cu un minor care practică prostituţia se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. Dacă ne amintim și cum a răspuns poporul la Referendumul pentru Familie, după ce politicienii s-au întrecut în a explica faptul că la mijloc e vorba de o șmecherie a lui Dragnea și a PSD, nu de homosexualitate și pedofilie, ar trebui să nu fim foarte mirați sau indignați dacă „olandezul zburător” nu va mai ateriza la București.

