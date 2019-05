Papa, aplaudat la scenă deschisă! Cuvinte de laudă pentru Diaspora!

Suveranul Pontif a ținut un discurs la Palatul Cotroceni, în cadrul căruia a pomenit, întâi de toate, de milioane de români „care și-au lăsat casa și patria pentru a căuta noi oportunități de lucru și de viață demnă”





Mai jos vă redăm o parte a discursului ținut de Papa Francisc la Palatul Cotroceni:

”Este important să recunoaștem pașii mulți pe care i-a făcut România, inclusiv în mijlocul unor mari dificultăți și lipsuri: voința de a progresa în diferitele sectoare ale vieții sociale, civile și științifice a descătușat multe energii și inventivitate, a eliberat numeroase forțe creatoare altădată ținută captive și a dat un nou avânt multor initiative împingând țara spre secolul 21. Va incurajez sa continuati munca de consolidare a structurilor si institutiilor necesare nu numai pentru a raspunde aspiratiilor legitime ale cetatenilor, dar si pentru a stimula si a crea conditiile pentru ca poporul vostru sa isi manifeste intreg potentialul si ingeniozitatea de care stim ca este capabil”, a spus Papa.

„Trebuie sa recunoastem in acelasi timp ca transformarile generate de deschiderea spre o noua era au adus cu sine odata cu beneficiile si aparitia unor inevitabile obstacole de depasit si a unor consecinte nu intotdeauna usor de rezolvat pentru a pastra stabilitatea sociala si pentru buna administrare a teritoriului. Ma gandesc in primul rand la fenomenul emigratiei care a angrenat multe milioane de persoane care si-au lasat casa si patria pentru a cauta noi oportunitati de lucru si de viata demna. Ma gandesc la depopularea atator sate care in cativa ani s-au vazut parasite de o parte considerabila a locuitorilor lor, ma gandesc de asemenea la conscecintele pe care toate acestea le pot avea asupra calitatii vietii in acele locuri si la slabirea celor mai bogate radacini culturale si spirituale ale voastre si care v-au sustinut in cele mai urate vremuri ale voastre” a continuat Sanctitatea Sa în cadrul vizitei de la Palatul Cotroceni

