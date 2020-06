Chiar și la vârsta de 52 de ani, americanca Pamela Anderson face ravagii în pat. Unul dintre colegii de echipă ai fotbalistului francez Adil Rami (34 de ani) a făcut a vorbit despre un detaliu indecent din viața fostului cuplu Adil Rami-Pamela Anderson.

Aleksandr Kokorin, coleg cu Rami la Sochi, locul 12 în prima ligă din Rusia, a oferit informații picante din intimitatea relației celor doi: „Rami ne-a spus multe lucruri interesante despre Pamela. În mod normal, toți băieții au fost interesați de cum era în pat. Ne-a zis că a fost cea bună femeie din viața lui și că au făcut sex de 12 ori într-o noapte”.

Pamela Anderson și Adil Rami nu mai formează un cuplu în prezent. Relația celor doi a durat circa doi ani. După despărțire, Pamela l-a acuzat fostul jucător al lui Marseille, într-o postare pe Instagram, că este un monstru, că a mințit-o și că ducea o viață dublă.

„Ultimii doi ani (chiar mai mult) din viața mea au fost o mare minciună. Am fost păcălită. Era o… ‘mare dragoste’? Sunt devastată să aflu că Adil ducea o viață dublă. Obișnuia să glumească despre alți fotbaliști care aveau iubite în apartamente foarte aproape de soțiile lor și îi numea ‘monștri’.

Dar el e și mai rău de atât. El le-a mințit pe toate. Cum este posibil să controlezi inimile și mințile a două femei în felul ăsta? Și sunt sigură că nu au fost doar două. El este adevăratul monstru”, a scris Pamela Anderson pe Instagram.

Mai mult, fosta actriță din celebrul serial „Baywatch” susține că francezul a lovit-o și a amenințat-o de mai multe ori și a anunțat că și-a luat o gardă de corp, din teamă să nu pățească ceva după despărțire. Fotbalistul francez, mai tânăr cu 18 ani, a afirmat că o respectă pe fosta iubită, dar că nu ar fi trebuit să facă publice niște lucruri din viața lor intimă.

„Îmi pare rău, dar nu am altă soluţie. Am tăcut atâta timp pentru că am fost şocat şi mi-a fost greu să vorbesc, însă am prea multe pe suflet. E simplu şi clar: acuzaţiile de violenţă domestică sunt complet false şi nu pot rămâne nepăsător. Cei care mă cunosc îmi ştiu şi valorile şi ştiu că e imposibil să fac vreodată aşa ceva. Dacă ea şi-a dorit să mă rănească, ei bine a ales o cale bună. Ştie că pentru mine este foarte importantă această cauză, să lupt împotriva violenţei domestice.

Ce face ea este de-a dreptul dezgustător. Să mintă pentru a-şi menţine o relaţie bună cu fostul ei partener şi cu copiii ei este un lucru, dar să folosească minciuni despre violenţa domestică, a mers deja prea departe şi nu este corect. Nu voi lăsa aceste acuzaţii mincinoase fără replică. Totul este mult prea serios. Am spus ce aveam de spus din suflet, iar acum îi voi lăsa pe experţi să se ocupe de acest caz”, a scris fotbalistul pe Instagram.