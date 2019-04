Păcăleală sinsitră de 1 aprilie: doi morți au fost încurcați și trimiși unor familii diferite

Două familii din Valea Jiului așteaptă să-și recupereze morții, după ce aceștia au fost trimiși altor aparținători. Practic, cadavrele a doi bărbați au fost schimbate între ele, la morga spitalului din Petroșani, dintr-o eroare. Aproape comic este că familia unuia nici nu a realizat că a primit un străin, l-a privegheat și l-a înmormântat creștinește. Acum există un ordin de la procuror să-l exhumeze. Cealaltă familie însă, a fost mai vigilentă, sesizând că trupul neînsuflețit nu este al rudei ei.





„Am făcut exhumarea pentru a identifica cadavrul ridicat de la morga spitalului din Petroșani”, a declarat Alexandru Scafariu, adjunctul Poliției Petroșani, citat de Gazeta de Dimineață (GDD). În cauză, procurorii au deschis și un dosar penal pentru profanare de morminte.

Totul a pornit de la o eroare umană, celor doi bărbați decedați înversându-li-se brățările de identificare. Ambii bărbați au decedat sâmbătă, la câteva ore distanță unul de altil, unul la ATI, celălalt la Cardiologie. Culmea este că unul dintre răposați avea chelie iar celălalt nu.

„Imediat ce am ajuns la capelă mi-am dat seama că nu e tata. Am căutat prin toate capelele și nu l-am găsit. Atunci am sesizat poliția, care prima dată a crezut că glumesc”, a declarat pentru GDD fiul bărbatului din Petroșani care a decedat, sâmbătă, la spital.

Bărbatul a ajuns în orașul Vulcan, unde a și fost îngropat de o familie care nu a remarcat faptul că e un străin. Acum familia celui înhumat din greșeală așteaptă finalizarea anchetei și tragerea la răspundere a vinovaților.

