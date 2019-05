„S-a terminat cu PSD”. Ce reţetă politică a găsit Ludovic Orban? Breaking news politic

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi seară la Piatra Neamț, că a venit timpul ca românii „cu şapte ani de acasă şi cu credinţă în Dumnezeu” să scoată PSD de la guvernare.





Președintele PNL, Ludovic Orban, a mai declarat că aurul României „nu sunt lingourile pe care vrea să le aducă Dragnea şi cu Vâlcov de la Londra ca să le transforme în ghiuluri şi inele”, ci românii.

„Încep prin a vă spune că atunci când liberalii din Piatra se înţeleg cu liberalii din Roman, s-a terminat cu PSD în judeţul Neamţ. Oare ce am făcut rău de am ajuns să fim pedepsiţi, să fim conduşi, noi, un popor de oameni cu cei şapte ani de acasă, un popor de oameni credincioşi, un popor de oameni inteligenţi, un popor de oameni plini de viaţă, ospitalieri, cinstiţi? Cu ce am păcătuit de am ajuns să fim conduşi de toate cozile de topor, de toţi hoţii, de toţi tupeiştii , de toate scursurile care au ajuns în capul trebii în România?

E vremea, dragii mei, ca oamenii buni, ca românii cinstiţi, românii harnici, românii civilizaţi, românii europeni, să conducă România şi să-i trimită pe cei care şi-au bătut joc de ţara asta în ultimii 30 de ani, să-i trimită de aici, să nu-i mai vedem niciodată, pentru că România merită altă soartă.

România este o ţară bogată care nu numai că are bogăţii, are un popor minunat. Aurul României nu sunt lingourile pe care vrea să le aducă Dragnea şi cu Vâlcov de la Londra ca să le transforme în ghiuluri şi inele, aşa cum spunea ministrul Economiei. Aurul României sunt românii, aurul României sunt oamenii care trăiesc în această ţară şi oamenii care, mulţi au fost obligaţi să plece din ţara asta ca să-şi găsească norocul. Doar ei pot să dea strălucire, valoare, doar ei pot să ridice ţara asta acolo unde merită.

Oameni buni, mai avem două săptămâni şi jumătate, să nu le pierdem, să nu uităm de ce a ajuns PSD-ul la putere, pentru că oamenii educaţi, pentru că oamenii corecţi, pentru că oamenii obişnuiţi, pentru că oamenii cu şapte ani de acasă şi cu credinţă în Dumnezeu, de multe ori au preferat să stea acasă şi i-au lăsat pe cei manipulabili, pe cei slabi de înger, pe cei dependenţi, pe cei mai în vârstă, care pot fi păcăliţi de PSD-işti cu atâta uşurinţă, i-am lăsat pe ei să ne decidă soarta.

A venit vremea să ne decidem noi soarta, noi cei peste 90% dintre români, care avem scaun la cap, care ştim ce trebuie făcut cu ţara aceasta. Treziţi-i pe toţi până în 26 mai, aduceţi-i la vot pentru a recâştiga România şi pentru a recâştiga şansa acestei ţări de a ajunge, aşa cum am fost noi astăzi, liberalii, în primul rând în Europa!”, a declarat Ludovic Orban.

