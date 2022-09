Oportunități de angajare pentru românii din Italia care vor să revină acasă. Până când se pot face înscrierile. Foto

Românii din Italia care vor să-și găsească un loc de muncă la ei acasă sunt așteptați la un eveniment de informare și sprijin organizat de Ambasada României în Italia.

Persoanele interesate de evenimentul care se va desfășura pe 28 septembrie, la Roma, se pot înscrie până la data de 26 septembrie, cel târziu.

Sprijin pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în România

La data de 28 septembrie 2022, Birourile Naționale de Coordonare EURES România și Italia, în colaborare cu Ambasada României în Italia, vor organiza un eveniment de informare adresat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în România.

Evenimentul se va desfășura la sediul Porta Futuro, Via Galvani, nr. 108 – Roma, între orele 9:30 – 13:00

„Reprezentanții instituționali din cele două state vor furniza informații utile cu privire la oportunitățile de angajare din România, serviciile și facilitățile dedicate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în special în ceea ce îi privește pe cetățenii români care doresc să se întoarcă în țară, importanța muncii legale și a cunoașterii propriilor drepturi și obligații.

Persoanele interesate să participe pot trimite un e-mail până pe 26 septembrie la [email protected], până la 26 septembrie, cel târziu.

Înregistrarea la eveniment va fi disponibilă în mediul online, pe canalele instituționale ale instituțiilor organizatoare”, au scris reprezentanții Ambasadei României în Italia, potrivit comunicatului emis de roma.mae.ro.

Tot mai mulţi români nu vor să mai lucreze în Italia

Un antreprenor român din Sicilia, Bogdan Ionică, care are mai multe plantații de măslini, legume şi fructe, spune că anul 2022 este primul an în care nu reușește să angajeze forță de muncă pentru strângerea recoltelor.

„Mai avem de plantat încă un pic din seră, dar mă opresc că nu am forță de muncă și nu reușesc să fac singur. Vor bani mulți, preferă să rămână acasă decât să primească banii care erau înainte. Am nevoie de măcar patru oameni. Multe culturi mi-au rămas în picioare. Nu am putut să le culeg”, mai spunea Bogdan Ionică.

Motivul. Un culegător din Italia primește 50 de euro pe zi pentru munca depusă, în vreme ce în Spania câștigul este de 80 de euro pe zi, iar în Danemarca, un zilier ajunge să câștige și 130 de euro pe zi. Ținând cont de aceste diferențe, românii aleg să plece din Italia.