AFACERILE MURDARE ale ONG-ului Medici Fără Frontiere. O navă folosită la TRANSPORTUL IMIGRANȚILOR, ARESTATĂ

Justiţia italiană a cerut punerea sub sechestru a navei umanitare Aquarius, blocată în prezent în portul francez Marsilia, într-un dosar privind tratarea ilegală a deşeurilor periculoase, a anunţat marţi organizaţia neguvernamentală Medici fără Frontiere (MSF), citată de AFP. Potrivit media italiene, anchetatorii suspectează nava umanitară, închiriată din 2016 de către organizaţiile neguvernamentale SOS Méditerranée şi MSF pentru salvarea migranţilor în largul Libiei, că a făcut ca 24 de tone potenţial toxice să treacă drept deşeuri clasice. Conturile bancare din Italia ale MSF au fost plasate de asemenea sub sechestru. Ancheta, coordonată de Parchetul din Catania (Sicilia), se referă la tratarea deşeurilor - îmbrăcăminte de la migranţi, resturi alimentare şi deşeuri sanitare - în porturile italiene unde Aquarius, dar şi Vos Prudence, o altă navă închiriată de către MSF în 2017, au debarcat mii de migranţi salvaţi de pe mare. ''Toate operaţiunile noastre în port, inclusiv gestionarea problemei deşeurilor, au urmat întotdeauna procedurile standard. Autorităţile competente nu au contestat aceste proceduri, nici nu au identificat riscul pentru sănătatea publică de când noi am lansat activităţi pe mare'', a reacţionat MSF într-un comunicat. ''Singura infracţiune pe care noi o vedem în prezent în Mediterana este desfiinţarea totală a sistemului de căutare şi salvare'', a denunţat în comunicat Gabriele Eminente, directorul general al MSF în Italia, evocând ''doi ani de campanii defăimătoare'' împotriva organizaţiilor neguvernamentale.

