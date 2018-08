Omenirea și-a pierdut REGINA! Moartea ei închide o eră. Era regina muzicii soul. Muzica sufletului

O veste tristă pentru lumea artistică a fost dată astăzi de purtătorul de cuvânt al Arethei Franklin. Celebra cântăreață americană Aretha Franklin a murit la vârsta de 76 de ani.





„Regina muzicii soul”, în vârstă de 76 de ani, a murit joi, fiind înconjurată de familie, în locuinţa sa din oraşul american Detroit.

Cântăreaţa suferea de mai mult timp de o boală incurabilă și primea îngrijire paliativă de circa o săptămână. În 2010, artista a fost diagnosticată cu un cancer.

Din cauza bolii, artista şi-a anulat două concerte majore în luna martie. Medicii i-au recomandat să se odihnească timp de cel puţin două luni.

Informaţiile despre starea de sănătate proastă a Arethei Franklin circulau de mai mulţi ani.

Aretha Franklin - care şi-a început cariera muzicală cântând gospel în biserica tatălui său -, născută pe 25 martie 1942, şi-a cimentat locul în istoria muzicii americane cu vocea sa puternică şi clară, cu care putea cânta note din patru octave. De-a lungul carierei, a abordat genuri diverse, de la soul la R&B, gospel şi pop.

Aretha Franklin, celebră pentru mai multe hituri, precum „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” (1967), „Chain of Fools” (1967), „Day Dreaming” (1972), „Jump to It” (1982), „Freeway of Love” (1985), „A Rose Is Still A Rose” (1998) şi „Respect” (lansat iniţial de Otis Redding în 1965, dar care a devenit o semnătură a sa, după ce l-a cântat prima dată în 1967), a continuat să concerteze, să înregistreze şi să plece în turnee, fără întrerupere, timp de peste cinci decenii.

Franklin a câştigat 20 de premii Grammy (inclusiv trei speciale), dintre care opt au fost consecutive, între anii 1968 şi 1975, perioadă în care trofeul pentru cea mai bună solistă R&B a fost numit în glumă de ziarişti "premiul Aretha".

