Un om al străzii a fost internat. Câinii săi îl aşteaptă credincioşi la uşă spitalului, Fotografiile, făcute de asistentă, au devenit virale. IMAGINI impresionante în articol

Din Brazilia soseşte o mică, dar impresionantă poveste de Crăciun: un om al străzii, este internat în spital, iar câinii săi îl aşteaptă credincioşi şi răbdători pe pragul uşii de la intrarea în spital, în aşteptarea revenirii sale. Exact cum a făcut câinele Hachiko cu stăpânul său, profesorul navetist Hidesaburō Ueno, în 1934.





Pe 10 decembrie, Cris Mamprim, tânără asistentă la spitalul regional Alto Vale, din Rio do Sul, a publicat pe profilul său de Facebook o fotografie care în câteva ore a făcut înconjurul lumii devenind virală. Femeia a postat poza şi a comentat: ''Cu atâta lume rea în jur, astăzi am văzut scena aceasta. În spitalul unde lucrez, la 3 dimineaţa, în timp ce stăpânul lor (un om al străzii) era internat, prietenii săi îl aşteptau la uşă. O persoană simplă, fără lux, care se bazează pe ajutorul altora să se hrănească pe sine, să învingă frigul, durerile, răutatea lumii. Alături de el are cei mai buni tovarăşi de suferinţă şi schimbul de afecţiune este recirpoc. Un schimb de iubire, de afecţiune, căldură şi înţelegere''.

Iar postarea continuă cu acelaşi ton: ''Omul a mărturisit că-şi rupe din pâinea de la gură pentru a-i hrăni. Nu ştiu cum e viaţa lui, fiindcă trăieşte pe stradă şi nu vreau să-l judec, dar admir respectul şi iubirea pe care le are pentru animalele sale. Văzându-i aşa, aşteptând la uşă, demonstrează cât de bine sunt îngrijiţi şi iubiţi. Oh, dacă toţi ar fi aşa...dacă nu ar exista răutatea şi maltratările''. Omul fără adăpost se numeşte Cesare şi mulţumită acestei postări a primit oferte de ajutor. Fericită, Cris, nu se aştepta ca postarea sa să aibă atâta rezonanţă şi afecţiune din partea internauţilor.

