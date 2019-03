Klaus Iohannis, ironizat de PSD după anunțul privind referendumul. „Ar putea să fie în toamnă"

Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu și-a motivat marți seara, la Antena3, scepticismul privind prezența românilor la referendumul pe justiție pe care presedintele Klaus Iohannis l-a anunțat.





„Din câte inteleg, președintele a spus ca se gandeste. Iar el se gandeste foarte mult, referendumul s-ar putea sa fie in toamna. Am avut referendumuri foarte populare, unde nu am ajuns nici la 38%. Sa nu uitam ca a mai fost un referendum pe tema parlamentului unicameral in 2009, legat de europarlamentare, unde prezenta la vot a fost de 29%, deci nu prea are legatura cu participarea la vot. Anul trecut, pe familia traditionala, nu s-a reusit sa participe 30% la vot. E foarte greu de crezut ca vor fi mai multi oameni la vot. Doamne ajută să vină mai mulți, a spus Lia Olguta Vasilescu

De asemenea, vocepresedintele PSD, Olguta Vasilescu a spus despre seful sau de partid, Liviu Dragnea ca nu stie ninic despre starea sa de sanatate. „

„O să vă dezamăgesc, dar nu știu nimic despre domnul Dragnea, nu l-am deranjat deloc. Oricine are dreptul să se refacă dacă este bolnav”

