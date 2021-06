Oana Zăvoranu s-a pozat cu Alex Bodi într-o ipostază mai mult decât incitantă. La cei 48 de ani celebraţi recent, bruneta a demonstrat că ştie să rămână în continuare în centrul atenţiei.

Şi asta se întâmplă datorită felului în care arată, dar şi pentru că are o atitudine care nu lasă loc interpretărilor. Nu în ultimul rând, Oana Zăvoranu se îmbracă astfel încât să aprindă imaginaţia bărbaţilor care o înconjoară.

Aşa a fost cazul şi acum, când s-a fotografiat alături de Alex Bodi. Cea poreclită Qerida s-a lipit de omul de afaceri fiind îmbrăcată foarte provocator. Aşa cum se poate vedea, Oanei îi lipseşte sutienul, detaliu care nu a stânjenit-o câtuşi de puţin.

Oana Zăvoranu s-a pozat cu Alex Bodi

Oana Zăvoranu arată impecabil la 48 de ani

Cu această ocazie, vedeta TV a arătat că se menține într-o formă de zile mari și că spre deosebire de alte dive dâmboviţene, are o reţetă proprie a tinereţii. Poate şi bucuria de a trăi viaţa face parte din ea. Asta s-a văzut la petrecerea de pomină, la care a fost prezent şi Dan Diaconescu.

Şi DD a demonstrat că timpul nu a lăsat prea multe semne pe chipul său. Fostul patron de televiziune nu pare foarte schimbat faţă de momentul eliberării din închisoare. De altfel, el este foarte apropiat de Oana.

Pentru mine Dan Diaconescu este ca un mentor, am furat de la el tot ce am putut. Am suferit cu adevărat când l-am văzut pe Dan Diaconescu încătușat. Mi-a făcut extrem de rău acea imagine, pentru că este un om drag mie, am învățat enorm de mult de la el.

Sper din tot sufletul să-i fie redeschisă emisiunea, pentru că eu nu văd România fără OTV. Dan Diaconescu a fost singura persoană care mi-a satisfăcut toate capriciile de divă. Mi-a luat lustre cu cristale, mi-a făcut o cabină de machiaj extraordinar de frumoasă și mi-a închiriat un scaun care costă 4.000 de euro”.

Oana Zăvoranu nu uită ce a făcut DD pentru ea

„Acest om a știut să mă respecte și pentru asta nu pot decât să-i mulțumesc și să-i spun că-i voi rămâne prietenă pentru totdeauna. Dane, ai avut, ai și vei avea în orice moment al vieții tale o prietenă adevărată în mine care te iubește mult și te respectă”, declara în trecut Oana Zăvoranu, care a suferit enorm în 2015, când Dan Diaconescu a fost condamnat la închisoare pentru şantaj.

„Am făcut 28 de primăveri! L-am dansat pe Dan Diaconescu. Tot noi suntem fruncea. Au venit prieteni frumoși, oameni care chiar am simțit că mă iubesc, a fost una dintre cele mai frumoase zile de naștere ale mele”, a declarat Oana Zăvoranu pentru Xtra Night Show.

Adriana Bahmuțeanu, Andreea Tonciu și soțul ei Daniel Niculescu a fost alţi invitaţi de marcă prezenţi la eveniment.